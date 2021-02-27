"أعظ شعبي".. ليبرون جيمس يرد على إبراهيموفيتش

السبت، 27 فبراير 2021 - 16:31

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس - زلاتان إبراهيموفيتش

رد ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكية على تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش، موضحا أنه "يعظ شعبه".

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : ميلان

وكان إبراهيموفيتش انتقد لبيرون في وقت سابق أثناء حوار لـ "Discovery Plus" قائلا: "ما يفعله استثنائي، لكني لا أحب ذلك عندما يتحدث الأشخاص الذين يتمتعون"بمكانة"معينة عن السياسة. أفعل ما تجيده. ألعب كرة القدم لأنني الأفضل فيها".

ثم أضاف "لو كنت سياسيا، لكنت دخلت السياسة".

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رد نجم لوس أنجلوس ليكرز جاء سريعا ومقتضبا إذ قال: "في نهاية اليوم، لن أصمت أبدا بشأن الأشياء الخاطئة".

وأوضح "أعظ شعبي وأعظ عن المساواة والعدالة الاجتماعية والعنصرية وقمع الناخبين، والأشياء التي تحدث في مجتمعنا لأنني كنت جزءا من مجتمعي في وقت ما ورأيت الأشياء التي كانت تجري".

وأتم بطل الدوري الأمريكي 4 مرات "أنا أعلم ما الذي لا يزال يحدث لأن لدي مجموعة من أكثر من 300 طفل في مدرستي يمرون بنفس الشيء ويحتاجون إلى صوت".

ليبرون جيمس زلاتان إبراهيموفيتش
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