دي خيا: علينا إسقاط الكبار من أجل التتويج بالألقاب

يعتقد دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد أن فريقه عليه إسقاط المنافسين الكبار أولا قبل أن يتوج بالألقاب.

يونايتد تعادل مع تشيلسي بلا أهداف ليتسع الفارق في الصدارة مع مانشستر سيتي لـ12 نقطة لصالح الفريق السماوي الذي لم يخسر أو يتعادل في الدوري منذ ديسمبر الماضي.

وقال دي خيا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أن التعادل جيد، لكن إذا أردنا أن نفعل شيئًا جيدًا ونفوز بالبطولات والدوري، فعلينا التغلب على هذه الفرق".

وأضاف "لم يكن لدينا الكثير من الفرص، لم نخلق الكثير. أعتقد أن اللمسة الأخيرة كانت السبب في عدم تسجيل أهداف. صنعنا هجمات مرتدة جيدة، لكن في النهاية لم تكن اللمسة الأخيرة هي الأفضل، لكننا على الأقل دافعنا جيدا".

وتابع الإسباني"أشعر شخصيا أنني بحالة جيدة حقا. ولكن كما قلت من قبل، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، هذا لا يكفي إذا أردنا الفوز بالألقاب".

يونايتد سيواجه كريستال بالاس يوم الأربعاء ثم يلعب مباراة تساوي 6 نقاط ضد مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد الأحد المقبل.

وأوضح دي خيا "أمامنا مباراة مقبلة يجب الفوز بها ثم نلعب ضد سيتي، لذلك دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا التغلب عليهم والاقتراب من عدد نقاطهم أم لا".

وأكمل "فريق مانشستر سيتي يفوز بالمباريات ويلعب بشكل جيد، ويتصدر الدوري بفارق مريح، فلذلك فالأمر ليس سهلا".

وأتم "نريد أن نعطي كل شيء حتى المباراة الأخيرة وأن نكافح من أجل الوصول إلى أعلى مستوى ممكن".

ويتبقى 12 جولة قبل نهاية موسم الدوري الإنجليزي.