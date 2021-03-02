ماركا: الإفراج عن بارتوميو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 14:37

كتب : FilGoal

جوسيب ماريا بارتوميو - برشلونة

أفُرج مؤقتا عن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق ومستشاره جاومي ماسفرير بعد قضية ليلة في حجز الشرطة.

وألقت السلطات الإسبانية القبض على رئيس البلاوجرانا الذي تقدم باستقالته نهاية العام الماضي على ضوء فضحية "Barçagate" التي هزت جدران النادي قبل عدة أشهر.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فأن المحكمة العليا في كتالونيا أفادت: "المحكمة رقم 13 في برشلونة تحقق في القضية التي فُتحت في مايو 2020 بشأن جرائم الإدارة غير الولاء والفساد في الأعمال التجارية".

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"الثنائي قيد التحقيق، والذي قُدم أمام المحكمة، يحتفظ بحقه في عدم الإدلاء بشهادته، ووافق القاضي للإفراج عنه بكفالة، والقضية لا تزال مفتوحة".

فضيحة Barçagate

قبل عدة أشهر، نشرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية تقريرا كشفت فيه عن تكريس إدارة برشلونة لآلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الدعاية لها وحماية صورة الرئيس بارتوميو هو ومجلسه.

وهاجمت تلك الحسابات عددا من اللاعبين الحاليين والسابقين في الفريق، مثل ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه، وكارليس بويول، وتشابي هيرنانديز، وجوسيب جوارديولا، وجوان لابورتا.

وصرفت إدارة برشلونة مبلغ يقارب المليون يورو على عقدها مع الشركة، وقسمت الدفعات المالية على 6 مبالغ تدفع لأقسام مختلفة في الشركة.(طالع التفاصيل)

كما، خاض ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة حربا علانية مع إريك أبيدال المدير الرياضي، على خلفية تصريحات الأخير بأن بعض اللاعبين طلبوا رحيل إرنستو فالفيردي دون ذكر الأسماء، ليخرج ميسي غاضبا وينتقد أبيدال.

كل ذلك حدث في أقل من عام وحيد وما خفي كان أعظم، ذلك بالإضافة للمشاكل العديدة المالية، فالنادي يعاني بشكل غير طبيعي لدرجة أنه خلال توقف نشاط كرة القدم كانت هناك تقارير حول مواجهة خطر الإفلاس.

يأتي ذلك الإعصار تزامنًا مع أزمة ليونيل ميسي والشكوك التي تحيط باستمراره مع برشلونة.

وتولى بارتوميو رئاسة برشلونة في عام 2014 خلفا لساندرو روسيل، وتوج النادي تحت قيادته بأربعة ألقاب للدوري الإسباني، ومثلهم لكأس الملك، ولقبي السوبر الإسباني.

كما توج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وتقام انتخابات برشلونة يوم 7 مارس، ويتنافس على مقعد الرئيس 3 مرشحين، هم خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريتشا.

برشلونة بارتوميو
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