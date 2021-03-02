جوارديولا: أجويرو يحتاج إلى وقت من أجل استعادة مستواه

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 11:48

كتب : FilGoal

سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن مهاجمه سيرجيو أجويرو بحاجة إلى الوقت من أجل استعادة مستواه المعهود.

أجويرو شارك في 11 مباراة فقط بكل المسابقات هذا الموسم، بسبب الإصابات المتلاحقة، وكانت مشاركته أمام وست هام يونايتد هي الأولى له كأساسي منذ 4 أشهر.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أجويرو أصيب كثيرا في الشهور الأخيرة، لقد لعب بعض المباريات ثم أصيب مرة أخرى".

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وأضاف "أمام وست هام لعب 60 دقيقة. حتى إن كنا فائزين 3-0، كان سيلعب 55-60 دقيقة، لا أكثر".

وتابع الإسباني "في الشوط الأول كان منعزلا للغاية لأن الفريق لم يلعب بشكل جيد. الشوط الثاني كان أفضل، كان أكثر فاعلية".

وأكمل "لقد أصبت لمدة عام عندما كنت لاعبا وعانيت في العودة. الأمر ليس سهلا بالنسبة له. لكنه سيلعب بشكل أفضل، فقط يحتاج إلى بعض الوقت".

وشدد "سيرجيو لديه مواهب خاصة وجودة خاصة، ستكون هناك مباريات صعبة ونحتاج إلى هدف، وهو أفضل لاعب يفعل ذلك".

النجم الأرجنتيني توج بـ13 لقبا مع الفريق السماوي خلال 9 مواسم بين جدران النادي، وهو الهداف التاريخي لسيتي برصيد 256 هدفا.

وتابع بيب "أجويرو يعلم منذ اليوم الأول لي أن اللاعبين الذين يلعبون هم من يستحقون اللعب".

وواصل "الأمر ليس لسيرجيو فقط، إنه للجميع. أحاول اتخاذ قرارات عادلة. قرار عادل بالنسبة للاعب واحد هو غير عادل بالنسبة للاعب آخر".

وأتم جوارديولا "سيرجيو أجويرو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا. لقد سجل أهم هدف في تاريخ النادي، نريد مساعدته، سنفعل ذلك".

ويستعد سيتي لملاقاة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي مساء الثلاثاء.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو
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