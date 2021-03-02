إنجلترا تفتح الباب لاستضافة كأس العالم 2030 ومزيد من مباريات يورو 2020

يأمل بوريس جونسون رئيس وزراء إنجلترا استضافة مزيد من المباريات في يورو 2020 ونهائيات كأس العالم 2030.

إنجلترا تستضيف 7 مباريات في يورو 2020 والمقرر إقامتها الصيف المقبل، من بينها مباراتي نصف النهائي والنهائي على ملعب ويمبلي.

وصرح جونسون قائلا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "نحن مستعدون لاستضافة اي مباراة (يورو 2020) إن أرادوا".

ومن المقرر أن تستضيف 12 دولة أوروبية نهائيات يورو 2020 بين الحادي عشر من يونيو ولمدة شهر.

وأضاف عن إمكانية استضافة كأس العالم 2030 "نحن مهتمون لعودة الكرة إلى بيتها في 2030، اعتقد أن ذلك المكان الصحيح".

وأردف "إنجلترا بيت كرة القدم، وهذا الوقت المناسب وسيكون شيئا رائعا للبلاد".

ولم تستضف إنجلترا بطولة كبرى منذ يورو 1996، وسبق وأن استضافت كأس العالم 1966 والذي شهد تتويج الأسود الثلاثة باللقب حينها.

ويعد هناك أكثر من ملف مشترك لإقامة نهائيات كأس العالم 2030، إذ تسعى إسبانيا والبرتغال لتقديم ملف واحد مشترك، نفس الأمر ينطبق على الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية رفقة كندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 والذي يشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة.