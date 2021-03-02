الاتحاد الإنجليزي يرفض معاقبة سولشاير بسبب ما حدث عقب لقاء تشيلسي

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم معاقبة أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة فريقه ضد تشيلسي.

سولشاير تحدث عن استحقاق فريقه للحصول على ركلة جزاء أمام تشيلسي واتهم حكام اللقاء باتخاذ موقف مسبق من يونايتد بسبب تصريحات المدربين عن احتساب ركلات الجزاء لصالح الشياطين الحمر.

وأفاد نادي مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه: "أوضح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه لن يتخذ أي إجراء ضد أولي جونار سولشاير أو لوك شاو عقب التصريحات التي أدلى بها الثنائي بعد مباراة يونايتد ضد تشيلسي".

وأضاف البيان "أشار الاتحاد الإنجليزي إلى أنه نظر في تصريحات مدرب يونايتد والظهير الأيسر للتحقق من خرقهما لأي قواعد".

وأتم بيان يونايتد "لم يجد الاتحاد الإنجليزي أي خرق للقواعد وأوضح أنهما لم يتحدثا بشئ يستوجب عقاب أي منهما".

تعادل تشيلسي مع مانشستر يونايتد بلا أهداف على ملعب ستامفورد بريدج في مباريات الجولة 26 للدوري الإنجليزي، ويعتقد سولشاير أن فريقه يستحق الحصول على ركلة جزاء.

تصريحات مثيرة للجدل؟

قال سولشاير عقب اللقاء "كان من الممكن أن نحصل على ركلة جزاء، هي واضحة للغاية. ربما اعتقدوا أن يد لاعب تشيلسي كانت في وضع طبيعي، كان ينبغي أن نحصل على ركلة جزاء".

وأكمل في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أنا قلق بعض الشيء لأننا لم نحصل على تلك العقوبات بعد الضجة التي صدرت قبل شهر أو شهرين بشأن حصولنا على ركلات الجزاء".

وأردف المدرب النرويجي "من الواضح أن هناك تأثير من المدربين على الحكام، وهو ما لا ينبغي حدوثه".

ماذا حدث؟

قبل نحو شهرين، أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول غضبه عن القرارات التحكيمية خلال لقاء فريقه ضد ساوثامبتون، قائلا "يونايتد حصل على ركلات جزاء في عامين ونصف أكثر مما حصلت عليه في خمس سنوات ونصف، هل هذا خطأي؟ لا أعلم كيف يحدث ذلك، ولكن هذا ليس عذرا لما حدث ضد ساوثامبتون".

ورد عليه سولشاير في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس "قد تكون حقيقة أننا حصلنا على ركلات جزاء أكثر من ليفربول، أنا لا أحسب عدد ركلات الجزاء التي حصلوا عليها".

وأضاف "إذا كانوا يريدون قضاء الوقت في القلق بشأن ما إذا تم ارتكاب خطأ في منطقة الجزاء، فأنا لا أقضي الوقت في ذلك".

وماذا قالت الإحصائيات؟

أظهرت الأرقام وقتها أن ليفربول حصل على 30 ركلة جزاء في الدوري الإنجليزي منذ تولي كلوب المسؤولية في أكتوبر 2015، بينما حصل يونايتد على 32 ركلة جزاء منذ بداية موسم 2018-2019.

4 فرق حصلت على ركلات جزاء أكثر من ليفربول منذ تعيين كلوب، وهي ليستر سيتي (45) ومانشستر سيتي (43) ومانشستر يونايتد (41) وكريستال بالاس (36).