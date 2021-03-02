المصري: لم نتفاوض مع بيراميدز لبيع العراقي.. والأهلي رغب في ضم اللاعب

نفى عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري تفاوض ناديه مع بيراميدز لبيع كريم العراقي مشيرا إلى أن الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب لكن بشكل غير مباشر.

كريم العراقي النادي : المصري المصري

ولا يشارك العراقي مع المصري في الفترة الأخيرة لعدم تجديد تعاقده مع الفريق.

وقال حلبية لقناة "أون تايم سبورتس": "أقسم بالله أن المصري لم يتفاوض مع بيراميدز أو أي فريق مصري لبيع العراقي".

وواصل "لماذا نرغب في تجديد عقد اللاعب إذا كنا نتفاوض مع أندية أخرى".

حديث حلبية يأتي ردا على تصريحات التابعي فاروق مدير أعمال كريم العراقي الذي قال لقناة "أون تايم سبورتس": "المصري يتفاوض مع بيراميدز لبيع العراقي".

ثم كشف حلبية عن تلقى العراقي لعرض من الأهلي للانضمام لصفوفه.

وقال عدنان حلبية: "اللاعب أخبرنا أن الأهلي يرغب في التعاقد معه، ولكن ليس بشكل مباشر من النادي المصري لكننا نرفض مثل هذه التصرفات".

وكان التابعي فاروق قد قال لـFilGoal.com إن العراقي لن يجدد تعاقده مع المصري إذا استمر استبعاده عن صفوف الفريق. (طالع التفاصيل)

وكان سمير حلبية رئيس المصري قد كشف لـFilGoal.com عن أسباب استبعاد كريم العراقي من قائمة الفريق مؤخرا. (طالع التفاصيل)

ويرفض علي ماهر مدرب النادي المصري، عودة كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق إلى التدريبات قبل حل أزمة التجديد للنادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعبي المصري الكبار، اجتمعوا بـ علي ماهر قبل مباراة سيراميكا كليوباترا، وتوسطوا لعودة العراقي إلى تدريبات الفريق.

ويغيب العراقي عن المصري منذ مباراة البنك الأهلي، ويتدرب في بورسعيد خارج معسكر المصري منذ ذلك الحين.

صاحب الـ 23 عاما لديه عقد ممتد مع المصري حتى نهاية الموسم المقبل، وشارك هذا الموسم في 8 مباريات صنع فيهم هدفا وحيدا.