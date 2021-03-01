رئيس المصري لـ في الجول: لهذا نعاقب العراقي.. ما يفعله قد يُبعده عن الأولمبياد

كشف سمير حلبية رئيس النادي المصري عن سبب عقاب كريم العراقي لاعب الفريق واستبعاده من القائمة في الفترة الأخيرة.

كريم العراقي النادي : المصري المصري

وقال حلبية لـFilGoal.com: "كريم العراقى يعاقب حاليا بسبب خروجه من المعسكر دون إذن وتعرضه لحادث سير عرض حياته للخطر خصوصا إنه من كان يقود السيارة".

وكان العراقي قد تعرض لحادث سير مع محمد عبد اللطيف "جريندو" وإسلام صالح ومحمد شحاتة وزياد فرج عقب عودتهم لبورسعيد بعد استبعادهم من مباراة البنك الأهلي.

وأكد "الأمر ليس له علاقة بالتجديد أو أى شئ أخر، يتبقى فى عقده موسم ونصف و إذا أراد التجديد مع النادى المصرى فأهلا به".

وشدد "مجلس الإدارة قدم عرضه المالى للاعب من أجل حرصه على مستقبله حيث يتقاضى اللاعب حاليا 300 ألف جنيه وعرضنا عليه 1.5مليون جنيه من بداية من الموسم الجديد و بزيادة كل موسم، على أن يوقع لمدة 4 سنوات".

وأوضح "اللاعب من أبناء النادي والمصري له فضل عليه و لكن إذا رفض تجديد عقده فمن حقنا أن نبحث عن بدائل أخرى تساعد الفريق في المواسم المقبلة لأن كريم العراقى لن يكون مفيد خلال المدة المتبقية من عقده معنا".

وأتم "ما يقوم به ربما يبعده عن المشاركة مع الفريق والمنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو، من يريد العمل مع النادى المصرى لابد أن يتحمل المسئولية لأن الموقف صعب والدورى قوي للغاية ونحتاج لمجهود كبير من كل لاعب".

ويرفض علي ماهر مدرب النادي المصري، عودة كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق إلى التدريبات قبل حل أزمة التجديد للنادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعبي المصري الكبار، اجتمعوا بـ علي ماهر قبل مباراة سيراميكا كليوباترا، وتوسطوا لعودة العراقي إلى تدريبات الفريق.

ويغيب العراقي عن المصري منذ مباراة البنك الأهلي، ويتدرب في بورسعيد خارج معسكر المصري منذ ذلك الحين.

صاحب الـ 23 عاما لديه عقد ممتد مع المصري حتى نهاية الموسم المقبل، وشارك هذا الموسم في 8 مباريات صنع فيهم هدفا وحيدا.