10 رسائل نارية من عصام سالم.. عن أسباب إهدار الزمالك للفرص السهلة وتصريحات باتشيكو الخطيرة

وجه عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عدة رسائل نارية بعد تعادل فريقه مع وادي دجلة.

وتعادل الزمالك سلبيا مع وادي دجلة في الجولة الـ14 من الدوري المصري، وتصدى لركلة جزاء خلال المباراة. (طالع التفاصيل)

وتحدث عصام سالم عن ضياع الفرص السهلة أمام المرمى وضرورة معرفة الأسباب غير الفنية التي أدت لحدوث ذلك والذي تحدث عنها جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

ويستعرض معكم FilGoal.com ما قاله عصام سالم خلال مداخلة مع قناة أون تايم سبورتس 1.

1- "التعادل مع دجلة أمر محبط بكل المقاييس، خسرنا 9 نقاط في 13 مباراة وأظن أن هذا أمر لا يليق بفريق يريد الفوز بالدوري بعد طول انتظار".

2- "عندما نخسر من المحلة الصاعد من الدرجة الثانية ونتعادل مع دجلة صاحب المركز الأخير ونتعادل مع أسوان يجب أن يكون هناك وقفة مع الفريق".

3- "ذهبت إلى الصيدلية عقب المباراة لشراء علاج للصداع لأن وضع الفريق أصبح غريبا، ومن غير المنطقي كل هذا الكم من الفرص الضائعة وخسارة هذا الكم من النقاط".

4- "باتشيكو قال تصريحا في غاية الخطورة بعد المباراة إن ضياع الفرص لأسباب غير فنية ومعنى ذلك أن المدرب عليه شرح هذه الأسباب لنا، ومجرد أن يقول باتشيكو إن ضياع الفرص لأسباب غير فنية فيجب علينا فتح هذا الملف والتحقيق لمعرفة أسباب إهدار الفرص".

5- "لا يوجد أي مشجع للزمالك سعيد بالتعادل مع وادي دجلة لأنك تضع نفسك في موقف صعب بإهدار الفرص السهلة وركلة الجزاء أيضا، والفريق الذي يريد الفوز بالدوري لا يجب أن يهدر كل هذه الفرص".

6- "الزمالك لم يسجل في 3 مباريات والأزمة ليست في مصطفى محمد لأننا سجلنا في مباريات كثيرة في غيابه، الوضع غريب في فريق الزمالك ولابد من وقفة لتصحيح الأخطاء وتصحيح المسار وعلاج الأخطاء الفنية".

7- "الموسم الماضي خسر الزمالك الدوري والكأس وبطولة إفريقيا ولابد من تصحيح هذا الموسم".

8- "التاريخ لا يذكر في نهاية المطاف إلا النتائج والبطولات ولا يذكر عدد الفرص التي ضاعت في كل مباراة".

9- "هناك حوار بين الزمالك وسبورتنج لشبونة البرتغالي في محاولة أولية ودية لحل أزمة مستحقات شيكابالا وآن الأوان لحل هذه الأزمة والبداية بالتأكيد بالحوار الودي الذي يقرب المسافات بين الطرفين".

10- "يجب على اتحاد الكرة إعادة النظر في قرار تحمل الأندية نفقات المسحات الطبية لأن الموارد المالية للأندية ضعيفة للغاية ومن الصعب أن نلعب ضد فرق لا تخضع لمسحات لأن صحة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ضرورة قصوى".