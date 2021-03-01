عبد المنصف بطل اللقاء.. دجلة والزمالك يتعادلان

فرض محمد عبد المنصف حارس مرمى وقائد وادي دجلة التعادل على نتيجة لقاء فريقه ضد الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين.

وحل الزمالك ضيفا على دجلة في ملعب السلام لملاقاته في الجولة 14 من الدوري.

وشهدت المباراة تألق عبد المنصف لتصديه لانفراد من أشرف بنشرقي والكثير من الفرص الأخرى من لاعبي الزمالك بالإضافة لركلة جزاء سددها عبد الله جمعة.

وفشل الزمالك في تسجيل هدفا في ثاني مباراة له على التوالي بعدما تعادل في اللقاء السابق سلبيا مع تونجيث في دوري أبطال إفريقيا.

وأصبحت تلك النقطة هي الأولى التي يحصدها دجلة في الدوري بعدما هُزم في المباراتين السابقتين.

كما فرض دجلة التعادل على الأهلي والزمالك بالنتيجة ذاتها خلال الدور الأول.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لـ30 نقطة يتصدر بهم الدوري بعدما خاض 13 مباراة.

ويبتعد الزمالك عن ملاحقه الأهلي بست نقاط وللأخير ثلاث مباريات أقل.

أما دجلة فوصل رصيده لثماني نقاط يحتل بهم المركز الـ18 والأخير في الترتيب بعدما خاض 14 مباراة.

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تألق محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة في مباراة اليوم امام الزمالك 👏⚽#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/RXTb2kPGuU — WATCH iT! (@WatchiTMENA) March 1, 2021

ماذا أهدر بنشرقي؟

بدأت المباراة بضغط هجومي من الزمالك وكاد يسجل هدفا في الدقيقة السادسة بعدما استغل أشرف بنشرقي خطأ قاتلا من مدافع دجلة وتباطؤه في تشتيت الكرة فخطفها منه وانفرد بمحمد عبد المنصف.

لكن عبد المنصف تألق وتصدى لتسديدة اللاعب المغربي.

وارتدت الكرة لسيف الدين الجزيري لكن تسديدته ارتطمت بمدافع دجلة ثم تصدى لها عبد المنصف.

وجاء التهديد الأول من دجلة عن طريق تسديدة من صلاح أمين في الدقيقة 16 لكن تصويبته علت المرمى.

وانفرد رودني أنتوي بمرمى الزمالك لكن تدخل دفاعي مميز من حمزة المثلوثي شتت الكرة قبل أن يسددها لاعب دجلة.

وفي الدقيقة 37 اضطر الزمالك لإجراء تبديلا اضطراريا بخروج إمام عاشور للإصابة واشترك بدلا منه عبد الله جمعة.

ولم يحدث جديد في الدقائق المتبقية وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

عبد المنصف بطل اللقاء

واصل الزمالك في الشوط الثاني ضغطه بقوة على دفاع وادي دجلة لكن عانده الحظ مرة ووقف محمد عبد المنصف أمامه كثيرا.

لكن رغم ذلك الضغط كاد يتسبب حمزة المثلوثي في استقبال الزمالك هدفا مباغتا في الثواني الأولى من الشوط الثاني.

فتباطأ مدافع الزمالك في تشتيت الكرة وخطفها رودني أنتوي منه وكاد يسدد لولا خروج جنش من مرمها.

وطلب لاعبو دجلة الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وأطلق فرجاني ساسي تسديدة قوية حولها عبد المنصف لركلة ركنية.

وأجرى دجلة أول تبديلاته بمشاركة إبراهيم عايش بدلا من محمد رضا في الدقيقة 63.

وكاد بنشرقي يسجل هدف التقدم للزمالك برأسية إثر عرضية من طارق حامد لكن الكرة ارتطمت بيد عبد النمصف ثم العارضة وشتتها محمود مرعي قبل أن تعبر خط المرمى سريعا.

وارتدت الكرة وسدد ساسي الكرة بركلة خلفية مزدوجة لكن عبد المنصف تألق وتصدى له.

وبعد تلك الفرصة أجرى الزمالك تبديلا ثانيا بخروج بنشرقي واشترك أسامة فيصل بدلا منه.

وأجرى دجلة تبديلين بمشاركة حسام عرفات ودييجو كالديرون بدلا من رودني أنتوي وصلاح أمين.

وشارك مروان حمدي بدلا من سيف الجزيري، وحدثت تلك التبديلات في الدقيقة 76.

وكاد دييجو كالديرون يسجل هدفا برأسية إثر عرضية من حسام عرفات لكن الكرة مرت بجوار المرمى.

وتابع فرجاني ساسي كرة مشتتة بشكل خاطئ من دفاع دجلة حولها اللاعب التونسي بتسديدة مباشرة لكنها مرت لخارج الملعب.

وكاد مروان حمدي يسجل هدفا برأسية لكن عبد المنصف تصدى له.

وعاد الحكم محمد عادل لمشاهدة اللقطة في الفيديو لشكه لوجود ركلة جزاء وبالفعل احتسب ركلة جزاء للزمالك بداعي وجود لمسة يد على حسام عرفات.

ولكن تألق عبد المنصف مجددا وتصدى لركلة الجزاء التي سددها عبد الله جمعة.

وأجرى دجلة تبديلين جديدين بمشاركة محمد عبد العاطي وبسام وليد بدلا من أحمد سعيد وجورجينيو.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل من الضائع ضغط فيهم الزمالك بكل قوة لتسجيل هدف الفوز.

وسدد عبد الله جمعة كرة قوية بيسراه ذهبت لخارج الملعب.

لم يحدث جديد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.