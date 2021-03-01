أرقام في الجول - لماذا تعادل الزمالك مع وادي دجلة

هجمات كثيرة وفرص مؤكدة وركلة جزاء ضائعة بالإضافة إلى تألق محمد عبد المنصف. كان هذا أبرز ما جاء في مواجهة وادي دجلة والزمالك التي انتهت بالتعادل السلبي.

تألق كبير من الحارس المخضرم البالغ من العمر 44 عاما قاد به فريقه وادي دجلة للتعادل السلبي مع الزمالك. (طالع التفاصيل)

هجمات كثيرة للأبيض قابلها عبد المنصف بعدة تصديات، بالإضافة إلى التصدي لركلة جزاء في الوقت القاتل من أمام عبد الله جمعة.

كل هذا وأكثر من أسباب تعادل وادي دجلة والزمالك سلبيا، ويستعرض معكم FilGoal.com أرقام المباراة التي ستوضح لماذا انتهت المواجهة بالتعادل السلبي.

السبب الأهم - تألق عبد المنصف

بالتأكيد السبب الأول في انتهاء المباراة بالتعادل هو محمد عبد المنصف الذي تصدى لـ7 محاولات أمام لاعبي الزمالك.

7 محاولات على مرمى وادي دجلة تصدى لهم عبد المنصف، من بينهم ركلة جزاء وانفراد صريح للمهاجم المغربي أشرف بنشرقي.

بالإضافة إلى إمساكه لـ4 كرات عرضية بشكل صحيح.

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تألق محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة في مباراة اليوم امام الزمالك 👏⚽#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/RXTb2kPGuU — WATCH iT! (@WatchiTMENA) March 1, 2021

غياب الفاعلية الهجومية للأبيض

على الجانب الهجومي للزمالك افتقد الفريق الأبيض للفاعلية أمام مرمى وادي دجلة.

فكان للزمالك خلال المباراة 18 محاولة من بينهم 7 فقط بين القائمين والعارضة وتصدى لهم عبد المنصف جميعا، بنسبة نجاح لهجمات الأبيض 39%.

من بينهم انفراد لبنشرقي وركلة الجزاء، و5 هجمات أخرى بين القائمين والعارضة.

ورغم ذلك كان للزمالك نسبة إحراز أهداف متوقعة في المباراة تصل إلى 4.68 هدف.

على الجانب الآخر كان لوادي دجلة 8 محاولات على مرمى الزمالك من بينهم واحدة فقط بين القائمين والعارضة.

وافتقد لاعبو الزمالك الشكل الأمثل لإنهاء الهجمات أمام مرمى وادي دجلة، وهذا ما تحدث عنه جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، مؤكدا أنه يحاول البحث عن حلول لهذه الأزمة. (طالع التفاصيل)

عرضيات غير دقيقة

أرسل لاعبو الزمالك خلال المباراة 31 عرضية من بينهم 11 مكتمل بشكل صحيح بنسبة 35%.

على الجانب الآخر أرسل وادي دجلة 14 عرضية من بينهم 5 مكتملين بشكل صحيح بنسبة 36%.

ورغم أن عدد عرضيات وادي دجلة كان أقل بأكثر من النصف، إلا إنها كانت أدق من عرضيات الزمالك.

وأكثر من أرسل عرضيات للزمالك خلال المباراة هو عبد الله جمعة الذي شارك بديلا في الشوط الأول بعد إصابة أحمد فتوح.

وأرسل عبد الله جمعة 9 عرضيات من بينهم 3 فقط مكتملين بشكل صحيح.

يأتي بعده فتوح الذي أرسل 8 عرضيات من بينهم 2 فقط بشكل صحيح.

ثم الظهير الأيمن حمزة المثلوثي الذي أرسل 7 عرضيات من بينهم 2 بشكل صحيح.

الاستحواذ والتمريرات

استحوذ الزمالك على الكرة بنسبة 60% مقابل 40% لوادي دجلة.

ومرر الزمالك الكرة 619 مرة من بينهم 519 تمريرة صحيحة بنسبة 84%.

التمريرات القصيرة فقط للزمالك كانت 556 تمريرة من بينهم 495 صحيح بنسبة 89%.

و32 تمريرة طويلة من بينهم 13 بشكل صحيح بنسبة 41%.

أما وادي دجلة مرر الكرة 391 مرة من بينهم 310 تمريرة صحيحة بنسبة 79%.

التمريرات القصيرة فقط لدجلة كانت 336 تمريرة من بينهم 286 تمريرة بنسبة 85%.

مقابل 41 تمريرة طويلة من بينهم 19 بشكل صحيح بنسبة 46%.

وكسب لاعبو الزمالك الكرة 113 مرة مقابل 109 مرة للاعبي وادي دجلة.

بينما خسر لاعبو الأبيض الكرة 41 مرة مقابل 43 مرة لوادي دجلة.