عبد المنصف: أتبع المدرسة الألمانية في حراسة المرمى.. ولن أكشف عن سر التصدي لركلة الجزاء ضد الزمالك

يثق محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة في قدراته على خوض المباريات الكبيرة أمام فرق القمة المصرية.

وقاد عبد المنصف فريقه وادي دجلة للتعادل سلبيا مع الزمالك في الجولة الـ14 من الدوري المصري، وتصدى لركلة جزاء خلال المباراة. (طالع التفاصيل)

وقال عبد المنصف عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "نلعب ضد فريق كبير يمتلك نجوم كبيرة قادرة على صناعة الفارق وأن تحصد نقطة أمام الزمالك فهو أمر مهم وسوف نبني على ذلك للفترة المقبلة".

وأضاف "لعبنا أفضل 3 مباريات هذا الموسم أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز وحصلنا أمامهم على نقاط".

وأكمل "التعادل أمام الزمالك يمنحنا ثقة للظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة".

وواصل "الحارس الكبير هو الذي يظهر عندما يحتاجه فريقه في المباريات الكبيرة، وأمتلك ثقة كبيرة في نفسي وأمتلك من الخبرات والأداء ما يساعدني على الظهور بمستوى مميز في مثل هذه المواجهات".

وأكد "ليس معنى أن عمري 44 عاما أن يتراجع مستواي بل بالعكس خبراتي تزيد مع مرور الوقت وأتمركز بشكل أفضل وأستطيع توزيع جهدي طوال المباراة وهذه هي المدرسة الألمانية في حراسة المرمى وأنا أتبعها في السنوات الماضية".

واستمر في تصريحاته "أساعد في تحضيرا الهجمات وألعب بقدمي جيدا وكل المدربين يعتمدون علي في ذلك".

وعن الأرقام القياسية قال: "أنا أحب التحدي دائما ولا أشعر بالقلق تجاه موقف وادي دجلة في جدول الدوري وأثق أننا سوف نتقدم في المراكز خلال الفترة المقبلة وسوف نتخطى هذه المرحلة الصعبة".

وأتم تصريحاته "كلما أتصدى لركلة جزاء وأقول ماذا أفعل يعرف الجميع طريقتي في التصدي لركلات الجزاء، لذلك لن أكشف عن سر التصدي لركلة الجزاء أمام عبد الله جمعة ولكني أحاول التركيز بشكل كبير مع التوفيق من الله".