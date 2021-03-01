المثلوثي ضمن تشكيل الجولة الثانية لمجموعات دوري الأبطال.. وغياب لاعبي الأهلي

ظهر حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك ضمن تشكيل أفضل اللاعبين في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك الزمالك

وتعادل الزمالك خارج ملعبه مع تونجيث السنغالي سلبيا في الجولة الثانية لمجموعات دوري الأبطال.

وانضم الظهير التونسي لتشكيل أفضل اللاعبين في هذه الجولة، وهو الوحيد من الفريق الأبيض.

بينما غاب عن التشكيل لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني.

وجاء التشكيل كالآتي:

المرمى: موسى كمارا (هورويا كوناكري).

الدفاع: حمزة المثلوثي (الزمالك) – مؤيد حداد (مولودية الجزائر) – جواش أونيانجو (سيمبا) – بابي نداي (تونجيث).

الوسط: مؤيد اللافي (الوداد) – لويس ميكويسوني (سيمبا) – كريميت إيراسموس (صن دوانز).

الهجوم: تيمبا زاواني ( صن داونز) – موكوكاني (فيتا كلوب) – أيوب الكعبي (الوداد).

ويلعب الزمالك في الجولة الثالثة ضد الترجي التونسي، بينما يلعب الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي.