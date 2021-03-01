المثلوثي ضمن تشكيل الجولة الثانية لمجموعات دوري الأبطال.. وغياب لاعبي الأهلي

الإثنين، 01 مارس 2021 - 20:01

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي صفقة الزمالك المقبلة

ظهر حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك ضمن تشكيل أفضل اللاعبين في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعادل الزمالك خارج ملعبه مع تونجيث السنغالي سلبيا في الجولة الثانية لمجموعات دوري الأبطال.

وانضم الظهير التونسي لتشكيل أفضل اللاعبين في هذه الجولة، وهو الوحيد من الفريق الأبيض.

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بينما غاب عن التشكيل لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني.

وجاء التشكيل كالآتي:

المرمى: موسى كمارا (هورويا كوناكري).

الدفاع: حمزة المثلوثي (الزمالك) – مؤيد حداد (مولودية الجزائر) – جواش أونيانجو (سيمبا) – بابي نداي (تونجيث).

الوسط: مؤيد اللافي (الوداد) – لويس ميكويسوني (سيمبا) – كريميت إيراسموس (صن دوانز).

الهجوم: تيمبا زاواني ( صن داونز) – موكوكاني (فيتا كلوب) – أيوب الكعبي (الوداد).

ويلعب الزمالك في الجولة الثالثة ضد الترجي التونسي، بينما يلعب الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا حمزة المثلوثي
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