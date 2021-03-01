الزمالك يحدد موعد السفر إلى تونس لملاقاة الترجي

حدد الزمالك السادسة من مساء الأربعاء المقبل موعدا لاستقلال الطائرة للسفر إلى تونس لملاقاة الترجي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه ظهر يوم الأربعاء بشكل اعتيادي في مقر النادي قبل السفر.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي في ملعب رادس في السادس من شهر مارس المقبل لملاقاته في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

ويلعب الزمالك والترجي في المجموعة الرابعة بجوار تونجيث السنغالي ومولودية الجزائر.

وحصد الزمالك نقطتين من أول مباراتين إثر تعادله سلبيا مع مولودية الجزائر وتونجيث.

فيما يتصدر الترجي المجموعة بأربع نقاط بعدما فاز على تونجيث وتعادل مع المولودية.