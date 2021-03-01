فينالدوم: سننهي الموسم ضمن الـ4 الكبار لو حدث ذلك

الإثنين، 01 مارس 2021 - 16:51

كتب : FilGoal

جورجينو فينالدوم - ليفربول - أتليتكو

يرى جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن الفوز بعدة مباريات متتالية وتعثر المنافسين سيضمن لفريقه التواجد ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي بنهاية الموسم.

ووضع ليفربول حدا للخسائر في الدوري الإنجليزي حين انتصر على شيفيلد يونايتد 2-0 وأصبح على بعد نقطتين من وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع ونقطة من تشيلسي الخامس الذي يلعب ضده في ملعب أنفيلد يوم الخميس.

وقال فينالدوم لموقع ناديه: "نتطلع إلى مباراة تشيلسي بعد الفوز على شيفيلد الذي زاد من ثقتنا ونأمل أن نحقق سلسلة انتصارات".

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وأضاف الهولندي "علينا أن نحقق انتصارات متتالية إذا أردنا إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل في الدوري".

وشدد "يمكننا فقط التحكم في أدائنا الخاص، لذلك علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونعطي كل شيء ونحاول الفوز بالمباريات".

وأتم لاعب نيوكاسل يونايتد السابق "في غضون ذلك نأمل أن تتعثر الفرق التي تسبقنا في جدول الترتيب".

وعاد ليفربول للانتصارات بعد 4 هزائم متتالية في الدوري، وحقق الفوز المحلي الأول منذ 28 يناير، على حساب شيفيلد يونايتد ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

سجل كورتيس جونز وروبرتو فيرمينو ثنائية ليفربول في اللقاء.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة الـ43 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 11 نقطة في المركز الأخير.

موسم الدوري الإنجليزي يتبقى له 12 جولة فقط.

ليفربول جيني فينالدوم
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