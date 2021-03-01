طبيب الزمالك وإداري الفريق يسبقان البعثة إلى تونس

الإثنين، 01 مارس 2021 - 16:30

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الترجي - الصورة من الموقع الرسمي لـ الزمالك

يغادر محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق، إلى تونس صباح غد الثلاثاء، ليسبقا بعثة الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في اللقاء الذي يقام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر طبيب الزمالك السفر إلى تونس مبكرا، لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه البعثة، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

أخبار متعلقة
سلبية مسحة الزمالك قبل السفر لمواجهة الترجي حسين السيد: ساسي كان قاب قوسين أو أدنى من التجديد لـ الزمالك أحمد سمير: حزين للتفريط في لقاء الأهلي.. وتألقي ضد الزمالك توفيق ليس إلا

ويرغب محمد أسامة، بحسب الموقع الرسمي للزمالك، في عدم ترك أي مجال للصدفة في الرحلة، لتفادي إصابة أي لاعب بفيروس كورونا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم 6 مارس المقبل في تونس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، في استاد حمادي العقربي في رادس.

الترجي يتصدر المجموعة بأربع نقاط، فيما يأتي الزمالك ثانيا رفقة مولودية الجزائر بنقطتين.

الزمالك الترجي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
فينالدوم: سننهي الموسم ضمن الـ4 الكبار لو حدث ذلك 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (0)-(1) إنبي.. جوووول من ركلة جزاء 31 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: إصابة إبراهيموفيتش تبعده عن مواجهة يونايتد 34 دقيقة | الدوري الإيطالي
طبيب الزمالك وإداري الفريق يسبقان البعثة إلى تونس 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدافع يونايتد: سيتي الأقرب للقب الدوري بسبب ما حدث في الشهرين الأخيرين ساعة | الدوري الإنجليزي
برشلونة يعلن "تعاونه التام" مع السلطات بعد مداهمتها للنادي ساعة | الدوري الإسباني
سلبية مسحة الزمالك قبل السفر لمواجهة الترجي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أليسون وفابينيو وجوتا جاهزون لمباراة تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك