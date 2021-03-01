مدافع يونايتد: سيتي الأقرب للقب الدوري بسبب ما حدث في الشهرين الأخيرين

الإثنين، 01 مارس 2021 - 16:09

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي

يعتقد لوك شو مدافع مانشستر يونايتد أن مانشستر سيتي أقرب للقب الدوري الإنجليزي بسبب نتائجه الرائعة في الشهرين الأخيرين، بعكس يونايتد الذي أهدر بعض النقاط.

سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن يونايتد الوصيف الذي خرج من مباراة تشيلسي الأخيرة بنقطة، قبل 12 جولة من نهاية الموسم.

وقال شاو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن بحاجة للفوز بالمباريات وإذا أردنا أن نصارع على اللقب وربما التتويج به، فنحن بحاجة للفوز بمباريات مثل هذه".

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وأضاف المدافع البالغ من العمر 25 عاما "كما رأيتم واصل سيتي مسيرة اللاهزيمة لفترة من الوقت".

سيتي انتصر في 14 متتالية بالدوري الإنجليزي مؤخرا، ولم يخسر سوى مباراتين طوال الموسم وتعادل في 5، بينما فاز يونايتد بـ4 من مبارياته الـ10 الأخيرة.

وأردف "أعتقد أننا إذا نظرنا للخلف قبل شهرين وقلنا إن الفريق الذي يفعل ذلك سيكون الفريق الذي سيستمر وربما يفوز باللقب. فقد فعل فريق سيتي ذلك ونحن لم نفعل ذلك".

وأوضح شاو "كنا بحاجة للفوز على تشيلسي لأن الفجوة تزداد اتساعًا، أعتقد أننا أضعنا نقطتين نحتاجهما بشدة".

وأتم "أعتقد في النهاية كان لدينا بعض الفرص، ربما لو كانت اللمسة الأخيرة أفضل لكنا نجحنا في هز الشباك، لا أعتقد أن أيًا من الجانبين فعل ما يكفي للفوز بالمباراة".

ويستعد يونايتد لمواجهة كريستال بالاس يوم الأربعاء قبل أن يصطدم بمانشستر سيتي الأحد المقبل في مواجهة ستحدد مصير اللقب بشكل كبير.

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