برشلونة يعلن "تعاونه التام" مع السلطات بعد مداهمتها للنادي

أصدر برشلونة بيانا اليوم الإثنين قال فيه إنه تعاون تماما مع السلطات الكاتالونية بعد تفتيشها لمكاتب النادي بحثا عن وثائق تتعلق بفضيحة "Barcagate".

وقال النادي الإسباني في بيانه:"قبل دخول السلطات للمكاتب في كامب نو صباح اليوم بأمر من المحكمة، قدم برشلونة تعاونه التام لكشف الحقائق في هذا التحقيق".

وأضاف "المعلومات والوثائق التي طلبتها الشرطة ترتبط تماما بالقضية. برشلونة يبدي احترامه الشديد لمسار العدالة، ولمبدأ افتراض براءة الأشخاص المعنيين بالقضية".

وكتبت تقارير أن الشرطة قبضت على خوسيه ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي والذي تقدم باستقالته في أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى إلقاء القبض أيضا على المدير العام أوسكار جراو ومحامي النادي جوميز بونتي.

وأوضحت التقارير أنه تم عزل العديد من المديرين التنفيذيين لنادي برشلونة بينما يتم جمع المعلومات الضرورية من قبل قوات الشرطة.

فضيحة Barçagate

قبل عدة أشهر، نشرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية تقريرا كشفت فيه عن تكريس إدارة برشلونة لآلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الدعاية لها وحماية صورة الرئيس بارتوميو هو ومجلسه.

وهاجمت تلك الحسابات عددا من اللاعبين الحاليين والسابقين في الفريق، مثل ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه، وكارليس بويول، وتشابي هيرنانديز، وجوسيب جوارديولا، وجوان لابورتا.

وصرفت إدارة برشلونة مبلغ يقارب المليون يورو على عقدها مع الشركة، وقسمت الدفعات المالية على 6 مبالغ تدفع لأقسام مختلفة في الشركة.(طالع التفاصيل)

كما، خاض ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة حربا علانية مع إريك أبيدال المدير الرياضي، على خلفية تصريحات الأخير بأن بعض اللاعبين طلبوا رحيل إرنستو فالفيردي دون ذكر الأسماء، ليخرج ميسي غاضبا وينتقد أبيدال.

كل ذلك حدث في أقل من عام وحيد وما خفي كان أعظم، ذلك بالإضافة للمشاكل العديدة المالية، فالنادي يعاني بشكل غير طبيعي لدرجة أنه خلال توقف نشاط كرة القدم كانت هناك تقارير حول مواجهة خطر الإفلاس.

يأتي ذلك الإعصار تزامنًا مع أزمة ليونيل ميسي والشكوك التي تحيط باستمراره مع برشلونة.

وتولى بارتوميو رئاسة برشلونة في عام 2014 خلفا لساندرو روسيل، وتوج النادي تحت قيادته بأربعة ألقاب للدوري الإسباني، ومثلهم لكأس الملك، ولقبي السوبر الإسباني.

كما توج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وتقام انتخابات برشلونة يوم 7 مارس، ويتنافس على مقعد الرئيس 3 مرشحين، هم خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريتشا.