سلبية مسحة الزمالك قبل السفر لمواجهة الترجي

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عن سلبية المسحة التي خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورونا، تحت الإشراف الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وقال الموقع الرسمي للزمالك، إن المسحة الثانية التي خضع لها أحمد زاهر إداري الفريق جاءت سلبية، ليتأكد شفاؤه من الفيروس المستجد.

ويجري الزمالك مسحة رسمية أخرى قبل مقابلة الترجي، بـ 48 ساعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم 6 مارس المقبل في تونس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، في استاد حمادي العقربي في رادس.

الترجي يتصدر المجموعة بأربع نقاط، فيما يأتي الزمالك ثانيا رفقة مولودية الجزائر بنقطتين.