أليسون وفابينيو وجوتا جاهزون لمباراة تشيلسي

الإثنين، 01 مارس 2021 - 14:42

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن لاعبيه فابينيو وأليسون بيكر وديوجو جوتا سينضمون لقائمة الفريق لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم الخميس.

وعاد فابينيو للتدريبات بعد إصابة عضلية أبعدته عن مباريات ليفربول الـ4 الأخيرة، بينما غاب أليسون عن فوز ليفربول 2-0 على شيفيلد يونايتد مساء الأحد بسبب وفاة والده هذا الأسبوع، أما جوتا العائد من الإصابة في الركبة فغاب بسبب المرض.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أليسون وفابينيو، أنا متأكد من أنهما سيكونان متاحان في مباراة تشيلسي".

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وأضاف "أما جوتا فكان معنا في الفندق قبل لقاء شيفيلد، لكنه أصبح مريضًا بين عشية وضحاها واضطررنا إلى إعادته إلى المنزل".

وأوضح المدرب الألماني "من الواضح أن الأمر يعتمد على مدى سرعة تعافيه".

وأتم "لقد تدربجوتا مع الفريق بشكل جيد ولكن للأسف أصيب بالمرض بين عشية وضحاها، أعتقد أنه سيكون متاحًا في لقاء تشيلسي".

الدولي البرتغالي يغيب عن الملاعب منذ 9 ديسمبر الماضي بسبب إصابة في الركبة.

وغاب جوتا بسبب هذه الإصابة عن 18 مباراة في كل المسابقات، لم يفز ليفربول خلال غياب مهاجم ولفرهامبتون السابق سوى في 7 مباريات، وخسر 7 مواجهات.

فاز البرتغالي بـ10 من 17 مباراة خاضها مع الحمر منذ انضمامه إلى ولفرهامبتون في الصيف، إذ سجل 9 أهداف خلال تلك الفترة.

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