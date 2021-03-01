سولشاير: نستحق ركلة جزاء أمام تشيلسي.. وضجة المدربين أثرت على الحكام

يؤمن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بأن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء ضد تشيلسي، ويعتقد أن الضجة التي أثارها بعض المدربين عن احتساب ركلات الجزاء لصالح الشياطين الحمر أثرت على قرارات الحكام.

تعادل تشيلسي مع مانشستر يونايتد بلا أهداف على ملعب ستامفورد بريدج في مباريات الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن لا نسجل أهدافا كافية، هذا أمر مؤكد. خرجنا بشباك نظيفة مرة أخرى، لكن الخطوة التالية لهذا الفريق هي الفوز بهذه المباريات وإحراز الأهداف".

وأضاف "كنا بحاجة إلى الحصول على الـ3 نقاط وبالطبع كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء. لم تكن لدينا الجودة بما يكفي لإنهاء بعض الهجمات".

وشدد "كان من الممكن أن نحصل على ركلة جزاء، هي واضحة للغاية. ربما اعتقدوا أن يد لاعب تشيلسي كانت في وضع طبيعي، كان ينبغي أن نحصل على ركلة جزاء".

وأكمل "أنا قلق بعض الشيء لأننا لم نحصل على تلك العقوبات بعد الضجة التي صدرت قبل شهر أو شهرين بشأن حصولنا على ركلات الجزاء".

وأردف المدرب النرويجي "من الواضح أن هناك تأثير من المدربين على الحكام، وهو ما لا ينبغي حدوثه".

ماذا حدث؟

قبل نحو شهرين، أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول غضبه عن القرارات التحكيمية خلال لقاء فريقه ضد ساوثامبتون، قائلا "يونايتد حصل على ركلات جزاء في عامين ونصف أكثر مما حصلت عليه في خمس سنوات ونصف، هل هذا خطأي؟ لا أعلم كيف يحدث ذلك، ولكن هذا ليس عذرا لما حدث ضد ساوثامبتون".

ورد عليه سولشاير في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس "قد تكون حقيقة أننا حصلنا على ركلات جزاء أكثر من ليفربول، أنا لا أحسب عدد ركلات الجزاء التي حصلوا عليها".

وأضاف "إذا كانوا يريدون قضاء الوقت في القلق بشأن ما إذا تم ارتكاب خطأ في منطقة الجزاء، فأنا لا أقضي الوقت في ذلك".

ماذا قالت الإحصائيات

أظهرت الأرقام وقتها أن ليفربول حصل على 30 ركلة جزاء في الدوري الإنجليزي منذ تولي كلوب المسؤولية في أكتوبر 2015، بينما حصل يونايتد على 32 ركلة جزاء منذ بداية موسم 2018-2019.

4 فرق حصلت على ركلات جزاء أكثر من ليفربول منذ تعيين كلوب، وهي ليستر سيتي (45) ومانشستر سيتي (43) ومانشستر يونايتد (41) وكريستال بالاس (36).