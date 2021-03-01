مصدر بـ الهلال السوداني لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حمادة صدقي.. هدفنا دوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر بنادي الهلال السوداني، أنه قد أتم الاتفاق مع حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق وللإنتاج الحربي، لتدريب نادي القمة السوداني.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "صدقي يصل السودان يوم الإثنين، ويسافر مع الفريق للجزائر يوم الأربعاء المقبل لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، لكنه لن يقود الفريق في تلك المباراة".

وأوضح "بجانب الدوري المحلي، هدفنا في هذا الموسم هو بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأتم "المفاوضات مع صدقي لم تأخذ وقتا طويلا وانتهت سريعا".

وتقدم صدقي باستقالته من تدريب الإنتاج الحربي قبل أيام قليلة، حيث تولى تدريب الفريق في 7 مباريات. فاز في مباراة واحدة وخسر 4 أربع مباريات، وتعادل في مباراتين.

ويأتي اقتراب صدقي من الهلال، رغم أزمة كبيرة بين الطرفين في الموسم الماضي.

وتولى صدقي تدريب الهلال الموسم الماضي لفترة قصيرة لم تتجاوز الشهر، وقاده في مواجهتي النجم الساحلي بالجولة الثالثة والرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، والتي حصد فيها 3 نقاط، قبل أن يتأهل النجم والأهلي عن تلك المجموعة.

وكان رئيس النادي السابق أشرف الكاردينال قد هاجم صدقي متهما إياه بـ"الهروب" من ناديه من أجل تدريب سموحة.

قبل أن يخرج حمادة صدقي ويدافع عن قراره بالرحيل عن الهلال. (طالع التفاصيل)

ويحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة الثانية لدوري الأبطال، خلف صن داونز صاحب الـ 6 نقاط ومازيمبي صاحب النقطتين، فيما يملك الهلال نقطة وحيدة مثله مثل بلوزداد.