مران الأهلي – راحة سلبية لـ الشناوي بسبب كدمة.. ومتولي يشارك في جزء من تدريبات الكرة

منح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، راحة سلبية من مران اليوم الإثنين.

وغاب الشناوي عن المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وحصل على راحة سلبية؛ بسبب شكواه من كدمة تعرض لها في مباراة طلائع الجيش أمس في الدوري الممتاز، والتي فاز بها الأهلي 2-1.

وينتظم الشناوي في التدريبات الجماعية للأهلي الأربعاء المقبل بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني لجميع اللاعبين غدا الثلاثاء بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي المقرر إقامتها يوم6مارس الجاري في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخلال المران، شارك محمود متولي مدافع الفريق في جزء من تدريبات الكرة مع بداية المران الجماعي.

وأدى متولي جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة الجماعية مع بداية مران الفريق، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي يؤديه اللاعب.

ويشارك محمود متولي مدافع الفريق في جوانب متقطعة من تدريبات الكرة الجماعية في التدريبات، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي والعلاجي بعد جراحة الرباط الصليبي التي أبعدته منذ أغسطس الماضي.

وأدى محمد هاني ظهير الفريق الأيمن تدريبات منفردة في الجيم وجلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي.

وأدى محمد هاني تدريبات منفردة واستشفائية تحت إشراف طبيب الفريق أحمد أبو عبلة؛ بسبب شكواه من كدمة في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة طلائع الجيش أمس الأحد.

وينتظم هاني في التدريبات الجماعية للفريق، والتي تقام الأربعاء المقبل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون غدا.

وعقد موسيماني اجتماعا قصيرا مع أبو عبلة للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين قبل انطلاق المران الصباحي.

وحصل المدير الفني خلال الاجتماع على تقرير شامل عن حالة اللاعبين المصابين وبرامجهم التدريبية، وموعد عودة كل منهم للتدريبات الجماعية.

وخضع لاعبو الفريق الذين خاضوا لقاء طلائع الجيش أمس الأحد لتدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.