كلوب: لعبنا كرة قدم رائعة ضد شيفيلد

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالأداء الذي قدمه لاعبيه في مباراة شيفيلد يونايتد والتي وضع بها الفريق حدا للخسائر في الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الهدف الأول يظهر بشكل خاص بعض الاختلاف بين المباريات الأخرى".

وأضاف "لعبنا كرة قدم رائعة أمام شيفيلد، وصنعنا فرصًا رائعة".

وأكمل "كان علينا أن نبقى على المسار الصحيح لتحقيق الهدف الأول، حافظ ترينت ألكسندر أرنولد على الكرة في الملعب ثم أنهي كورتيس جونز الموقف بنجاح".

وتابع "توقف فريق شيفيلد عن اللعب في تلك اللحظة بسبب الاعتقاد أن الكرة خرجت من الملعب".

واستطرد "حين قال الجهاز الفني لشيفيلد إن الكرة خرجت عندما شاهدوها على الشاشة ظننت أن الكرة خرجت بالفعل".

وواصل "لكن بعد ذلك أوضح الحكم أن الكرة لم تخرج وكانت مفاجأة كبيرة".

وعاد ليفربول للانتصارات بعد 4 هزائم متتالية في الدوري، وحقق الفوز المحلي الأول منذ 28 يناير، على حساب شيفيلد يونايتد.

واتم "كنا بحاجة إلى النقاط الـ3 للتنافس مع الفرق التي تعلو ليفربول في الجدول، لذلك كان ذلك مهمًا للغاية".

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة الـ43 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 11 نقطة في المركز الأخير.