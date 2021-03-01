المقاولون: نخوض مباراة المقاصة دون إجراء مسحة

الإثنين، 01 مارس 2021 - 12:11

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - بيان رسمي

فجر محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب مفاجأة، حيث صرح أن فريقه سيواجه مصر للمقاصة غدا في الدوري دون إجراء مسحة للكشف عن فيروس كورونا.

وقال فتحي عبر أون تايم سبورتس: "الكرة في مصر بعيدة تماما عما يحدث في الدولة المصرية. الدولة المصرية تركض وتزاحم العالمية في كل شيء، بعكس الكرة المصرية تماما".

وأكمل "انتظرنا طواقم عمل المسحات ولم يحضروا. الأمر غامض. لن نقبل أن ندفع ثمن المسحات لأنه يخالف كل ما اتفقنا عليه، وتلك كانت توجيهات الدولة لاتحاد الكرة".

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وأتم "التواصل مقطوع مع اتحاد الكرة. ذاهبون للعب مباراة المقاصة دون إجراء مسحات، وأظن أيضا أن مصر للمقاصة لم يجر المسحات".

كان مصدر من اتحاد الكرة قد كشف لـFilGoal.com بأنهم لم يرسلوا أصحاب إجراءات المسحات للأندية، وعليهم التكفل بها. (طالع التفاصيل)

وتنص لائحة المسابقات المحلية على إجراء كل ناد لمسحة رسمية قبل أي مباراة بـ 48 ساعة، لخوض اللاعبين ذوي النتائج السلبية المباراة.

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