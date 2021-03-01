الإسماعيلي لـ في الجول: مسحة كورونا سبب قطعنا لمعسكر الإعداد.. وسنفعل مثل الأندية في هذا الملف

الإثنين، 01 مارس 2021 - 11:21

كتب : ياسر الشريف

سيف الجزيري مع الزمالك أمام الإسماعيلي

كشف عماد سليمان المشرف العام على الإسماعيلي، أن الفريق قطع معسكره المغلق، بسبب موعد المسحة الخاصة بمباراة وادي دجلة في الدوري.

وأوضح سليمان: "لم نتلق أي إخطار بإجراء المسحة، لكن جرت العادة أنها تجرى قبل 3 أيام من أي لقاء".

ويواجه الإسماعيلي وادي دجلة يوم الجمعة المقبل في الجولة 15 من الدوري.

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وأكمل سليمان في تصريحات لـ FilGoal.com: "كان من المفترض أن يعود الفريق يوم الثلاثاء من المعسكر المنعقد في العين السخنة، ولكن تم قطع المعسكر بسبب موعد المسحة".

وعن ملف تعليق اتحاد الكرة للمسحات قال سليمان: "سنتعامل مع هذا الملف، مثلما ستتعامل كل الأندية في النهاية".

كان مصدر من اتحاد الكرة قد كشف لـFilGoal.com بأنهم لم يرسلوا أصحاب إجراءات المسحات للأندية، وعليهم التكفل بها. (طالع التفاصيل)

وتنص لائحة المسابقات المحلية على إجراء كل ناد لمسحة رسمية قبل أي مباراة بـ 48 ساعة، لخوض اللاعبين ذوي النتائج السلبية المباراة.

وفي نفس الإطار قال سليمان: "المعسكر حقق العديد من الإيجابيات، منها اقتراب اللاعبين من بعضهم البعض واقترابهم أيضا من الجهاز الفني".

وعن حالة المصابين قال: "محمد حسن وأحمد كاستيللو هما الأقرب للعودة لقائمة الفريق في مباراة دجلة، ولكن بعد اختبار طبي. أما بقية المصابين، عبد الرحمن مجدي ومحمد عمار ومحمد بيومي وعبد الله جمعة وأحمد مصطفى، فهم بعيدين عن المشاركة".

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 9 نقاط بعد خوض 13 مباراة.

ويحل الفريق ضيفا على وادي دجلة يوم الجمعة في الجولة 15.

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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