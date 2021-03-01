تعرف على تقييم صلاح أمام شيفيلد من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 01 مارس 2021 - 10:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام شيفيلد يونايتد

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك شيفيلد يونايتد، لكن فريقه وضع حدا للخسائر في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 26 من المسابقة والتي انتهت بفوز الحمر 2-0.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام شيفيلد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان كورتيس جونز ، فوصل متوسط تقييمه لـ8.1 درجة من عشرة.

توقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 24 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و4 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ابتعد شيئا فشيئا عن المنافسة على لقب الدوري.

إذ يحتل المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستعد ليفربول لاستضافة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الخميس المقبل.

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