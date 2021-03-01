تقرير مغربي: "بروتوكول الرباط".. فيفا يتفق مع مرشحي رئاسة كاف على تمهيد طريق موتسيبي

الإثنين، 01 مارس 2021 - 10:50

كتب : FilGoal

باتريس موتسيبي

زعم تقرير مغربي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، توصل لاتفاق مع مرشحي رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الأربعة، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، والموريتاني أحمد ولد يحيى، والسنغالي أوجاستين سينجور، الإيفواري جاك أنوما، يقضي بفوز الأول بالانتخابات.

وقال تقرير موقع Challenge المغربي، الناطق بالفرنسية، إن ممثلي رئيس فيفا جياني إنفانتينو، رئيس دائرة الاتحادات الأعضاء فيرون موسينجا، ومساعد إنفانتينو، السويدي ماتياس جرافشتروم، قد توصلا لاتفاق تحت اسم "بروتوكول الرباط" مع المرشحين الأربعة الأسبوع الماضي، يقضي بتولي موتسيبي رئاسة كاف للأربع سنوات المقبلة.

ويكمل التقرير، بأن الاتفاق أيضا يقضي بأن يكون سينجور هو النائب الأول لموتسيبي، بينما يصبح ولد يحيى النائب الثاني لرئيس كاف.

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أما أنوما، فبحسب التقرير، سيتم تعيينه مستشارا خاصا لموتسيبي.

وتقام انتخابات رئاسة كاف على هامش فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد القاري، يوم 12 مارس الجاري في المغرب.

ويخلف أحد المرشحين الأربعة، الملغاشي أحمد أحمد، الذي تم إيقافه من قبل فيفا، قبل أن تعيده المحكمة الرياضية لمنصبه، إلا أن المجلس التنفيذي لـ كاف رفض ترشحه على منصب رئاسة الاتحاد مرة أخرى.

انتخابات رئاسة كاف في إفريقيا باتريس موتسيبي
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