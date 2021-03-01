كما انفرد في الجول - كشري يُعلن تعيينه مديرا فنيا للإنتاج الحربي

الإثنين، 01 مارس 2021 - 01:04

كتب : FilGoal

أحمد كشري - أسوان

أعلن أحمد كشري عن توليه المهمة الفنية لقيادة فريق الإنتاج الحربي.

وكان FilGoal.com قد انفرد بخبر تعيين كشري مديرا فنيا للإنتاج الحربي بعد رحيل حمادة صدقي. (طالع التفاصيل)

وقال كشري لقناة "أون تايم سبورتس": "أشكر مسؤولو الإنتاج الحربي على ثقتهم بي".

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وأضاف "الفريق في موقف صعب في جدول الدوري، أرغب في تعديل الوضع ولدينا تحدي كبير".

وأتم "سأعقد جلسة مع المسؤولين لوضع الرتوش الأخيرة ولاختيار الجهاز المعاون لي".

ودرب كشري فريق أسوان في الموسم الماضي ونجح في قيادة الفريق للبقاء في الدوري وعدم الهبوط للقسم الثاني.

وكان حمادة صدقي قد تدريب الإنتاج الحربي في 7 مباريات. فاز في مباراة واحدة وخسر 4 أربع مباريات، وتعادل في مباراتين.

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 5 مارس، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ويحتل الإنتاج الحربي حاليا المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

الإنتاج الحربي أحمد كشري
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