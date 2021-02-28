خبر في الجول – أحمد كشري يخلف صدقي في تدريب الإنتاج.. الإعلان الرسمي الإثنين

اتفق نادي الإنتاج الحربي مع أحمد كشري لتدريب الفريق خلفا لـ حمادة صدقي المدرب السابق.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الإنتاج الحربي، بأن رئيس النادي أجرى اتصال مع أحمد كشري، واتفق معه على تولي المسؤولية.

كشري سيعقد جلسة مع رئيس الإنتاج الحربي غدا الإثنين، وبعدها سيقود مران الفريق.

وسيتواجد كشري رفقة جهازه المعاون كاملا، وعلى رأسهم أحمد رجب كمدرب عام.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تقديم حمادة صدقي المدرب السابق للفريق استقالته. (طالع التفاصيل)

وتقول التقارير بأن صدقي اقترب من قيادة نادي الهلال السوداني.

الإنتاج الحربي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 5 مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ويحتل الإنتاج الحربي حاليا المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.