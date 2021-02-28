خبر في الجول – أحمد كشري يخلف صدقي في تدريب الإنتاج.. الإعلان الرسمي الإثنين

الأحد، 28 فبراير 2021 - 23:47

كتب : أحمد شاكر

أحمد كشري - المدير الفني لأسوان

اتفق نادي الإنتاج الحربي مع أحمد كشري لتدريب الفريق خلفا لـ حمادة صدقي المدرب السابق.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الإنتاج الحربي، بأن رئيس النادي أجرى اتصال مع أحمد كشري، واتفق معه على تولي المسؤولية.

كشري سيعقد جلسة مع رئيس الإنتاج الحربي غدا الإثنين، وبعدها سيقود مران الفريق.

أخبار متعلقة
جيل 90 يغلب على اختيارات كشري لتشكيل مصر التاريخي كشري: عدم تدريبي لأي فريق سببه المقاصة.. وأتعجب حصول من لا يستحقون على الفرص أسوان يعلن عبر في الجول استمرار جهاز كشري للموسم المقبل أسوان يوجه الشكر لـ كشري.. "على مدار تاريخنا كنا الاختيار الأول للكثير من المدربين"

وسيتواجد كشري رفقة جهازه المعاون كاملا، وعلى رأسهم أحمد رجب كمدرب عام.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تقديم حمادة صدقي المدرب السابق للفريق استقالته. (طالع التفاصيل)

وتقول التقارير بأن صدقي اقترب من قيادة نادي الهلال السوداني.

الإنتاج الحربي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 5 مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ويحتل الإنتاج الحربي حاليا المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

في الدوري الإنتاج الحربي أحمد كشري
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري: العراقي متمرد.. ويرغب في وضع شرط جزائي بعقده الجديد 8 دقيقة | الدوري المصري
غريب: سنتواصل مع ليفربول لضم صلاح في طوكيو.. وهذا ما حدث لرمضان بعد انتقاله لبيراميدز 28 دقيقة |
رئيس ريال مدريد السابق: رحيل رونالدو عن النادي خطأ تاريخي.. صلاح عظيم ومطلوب 35 دقيقة | أوروبا
أتليتكو مدريد يستعيد الانتصارات أمام فياريال ويبتعد بقمة الدوري الإسباني 51 دقيقة | الدوري الإسباني
الأهلي يستعد لمواجهة فيتا كلوب دون راحة 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أرقام في الجول - محاولات كثيرة دون فاعلية.. أسباب تأخر فوز الأهلي على طلائع الجيش 59 دقيقة | الدوري المصري
إسلام جمال: استحققنا الفوز على الأهلي.. وهدفهم الثاني "لمسة يد" ساعة | الدوري المصري
ميلان ينتفض ويفوز على روما في العاصمة ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك