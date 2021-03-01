غريب: سنتواصل مع ليفربول لضم صلاح في طوكيو.. وهذا ما حدث لرمضان بعد انتقاله لبيراميدز

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على أن اتحاد الكرة سيتواصل مع ليفربول لضم محمد صلاح للقائمة المنتخب في أولمبياد طوكيو.

وقال شوقي غريب لقناة "أون تايم سبورتس": "سنتواصل مع ليفربول بعد شهر مارس لضم صلاح للمنتخب الأوليمبي في الأولمبياد".

وعن أداء رمضان صبحي قائد المنتخب الأوليمبي، قال: "انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز أحدث له حالة من الارتباك، لكنه يقدم أداء رائعا بالنظر لأهدافه، وأنا راضي عما يقدمه".

وحول مصطفى محمد وتألقه مع جالاتا سراي بعدما سجل 6 أهداف في 6 مباريات، قال: "لقد انتقل لفريق ينافس على بطولة في تركيا مثلما كان ينافس على البطولات في الزمالك".

وأكد "إذا انتقل لفرنسا لم يكن لينافس. استمراره في التنافس على البطولة يجعله مستواه في ارتفاع دائم، وأعتقد أنه سينتقل للدوري الإنجليزي قريبا".

وعن أداء لاعبي المنتخب الأولميبي في الوقت الحالي، قال: "نسبة مشاركتهم مع الأندية تخطت الـ90%، بعدما خرجوا لإعارات عقب إبلاغنا لهم بأن من سيذهب للأولمبياد هو من يشارك باستمرار مع ناديه".

وأضاف "لدينا لاعبون يلعبون في جميع المراكز، عدا مركز قلب الدفاع، فقط أسامة جلال هو من يشارك من العناصر الأساسية، عكس أحمد رمضان بيكهام ومحمود الجزار ومحمد عبد السلام".

وشدد "لدينا لاعبين أو ثلاثة لاعبين على الأقل في كل مركز، عدا قلب الدفاع".

وأوضح "لم أقم بضم عمر رضوان في معسكر مباراة البرازيل، وقلت له إن سبب الاستبعاد هو عدم المشاركة، لكن بعدها انتقل لأسوان من الجونة، ويقدم مستوى ثابتا، وينافس محمود جاد ومحمد صبحي".

وتابع "لدينا 6 حراس مرمى، وهم: رضوان وجاد وصبحي بالإضافة لمحمد عصام الغندور مع الإنتاج وعمر صلاح في سموحة ومصطفى شوبير في الأهلي".

وعن ضم حارس مرمى فوق السن، قال: "إذا قمت بضم حارسا فوق السن سأحتاج لحارسين، واحد سينضم للقائمة والأخر سيكون في قائمة الانتظار".

وأردف "لدينا وفرة في الهجوم، لكننا نحتاج لضم 5 لاعبين من أصل 18".

وحول ضم ثلاثي فوق السن، قال: "سنكون في حيرة من أمرنا لضم 15 لاعبا في باقي المراكز".

وكشف عن تدخله لحل أي مشكلة للاعبي المنتخب الأوليمبي مع أنديتهم، وقال: "أقول للاعبين بألا يضعوا أنفسهم في أي مشكلة".

وشدد "لم يحدث هذا مع كريم العراقي فقط، وإنما مع جميع اللاعبين".

ويعد العراقي الظهير الأيمن الأساسي للمنتخب الأوليمبي لكنه استبعد من قائمة النادي المصري في الفترة الأخيرة. (طالع التفاصيل)

واستمر "من الصعب أن يكون قوام المنتخب الأول من لاعبي المنتخب الأوليمبي في الوقت الحالي".

وأتم "المنتخب الأول سيضم 5-6 لاعبين من المنتخب الأوليمبي، لكن لكي يكون القوام من المنتخب الأوليمبي فسيكون في حالة ضم 14 لاعبا".

وتأهل المنتخب الأوليمبي لأولمبياد طوكيو بعد فوزه ببطولة إفريقيا دون 23 عاما.