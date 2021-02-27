خبر في الجول – علي ماهر يرفض عودة العراقي قبل حل أزمة التجديد

السبت، 27 فبراير 2021 - 18:07

كتب : FilGoal

كريم العراقي يحتفل بهدف المصري الأول في الإسماعيلي

يرفض علي ماهر مدرب النادي المصري، عودة كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق إلى التدريبات قبل حل أزمة التجديد للنادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعبي المصري الكبار، اجتمعوا بـ علي ماهر قبل مباراة سيراميكا كليوباترا، وتوسطوا لعودة العراقي إلى تدريبات الفريق.

علي ماهر فضل تأجيل تلك الخطوة لحين فصل الإدارة في ملف التجديد للاعب، سواء برفض اللاعب أو بالقبول.

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المصري تعادل مع سيراميكا كليوباترا أمس الجمعة بهدفين لكل فريق.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات الدوري المصري.

ويغيب العراقي عن المصري منذ مباراة البنك الأهلي، إذ تعرض لحادث بسيارته أثناء عودته لبورسعيد رفقة بعض زملائه، ويتدرب في بورسعيد خارج معسكر المصري منذ ذلك الحين.

وكانت إدارة المصري قد قدمت عرضا جديدا للعراقي من أجل التجديد، مع مهلة تنتهي خلال ساعات.

في الدوري المصري بيراميدز كريم العراقي
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