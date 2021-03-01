أرقام في الجول - محاولات كثيرة دون فاعلية.. أسباب تأخر فوز الأهلي على طلائع الجيش

17 محاولة على المرمى من لاعبي الأهلي أمام طلائع الجيش خلال مباراة الفريقين، من بينهم 5 فقط بين القائمين والعارضة بنسبة نجاح 29% فقط.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش في الوقت بدلا من الضائع بهدفين لهدف، بعدما تأخر في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

عدد كبير من المحاولات ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد بسام حارس طلائع الجيش، و5 محاولات فقط تصدى لهم الحارس من بينهم تسديدتين من خارج منطقة الجزاء.

و3 محاولات من داخل منطقة الجزاء منهم سجل الأهلي هدفي المباراة.

في المقابل صنع طلائع الجيش 8 محاولات على مرمى الأهلي من بينهم 4 بين القائمين والعارضة تصدى لهم محمد الشناوي.

بنسبة نجاح 50% وبفاعلية أكثر من الأهلي على المرمى رغم عدد المحاولات الأقل.

وخلال المباراة كان للأهلي نسبة الأهداف المتوقعة للأهلي 2.37 هدف، مقابل 1.59 لطلائع الجيش.

واستحوذ الأهلي على الكرة بنسبة 60%، مقابل 40% لطلائع الجيش.

الرباعي الهجومي للأهلي حاول على مرمى الجيش 9 مرات.

أجايي كان الأكثر دقة على مرمى الجيش بـ3 محاولات من بينهم محاولتين بين القائمين والعارضة سجل منهم هدفي الأحمر في المباراة.

مقابل 4 محاولات لمحمد مجدي أفشة جميعهم خارج نطاق المرمى، ومحاولتين لحسين الشحات واحدة منهم بين القائمين والعارضة.

ولم يسدد محمد شريف أي تسديدة على المرمى.

التمريرات

مرر لاعبو الأهلي الكرة 523 مرة من بينهم 434 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 83%.

التمريرات القصيرة فقط للأهلي كانت 463 من بينهم 411 تمريرة صحيحة، بنسبة نجاح 89%.

أم التمريرات الطويلة للأحمر كانت 39 من بينهم 16 صحيح بنسبة نجاح 41%.

على الجانب الآخر مرر طلائع الجيش الكرة 307 مرة من بينهم 212 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 69%.

التمريرات القصيرة فقط للجيش كانت 237 تمريرة من بينهم 193 تمريرة صحيحة، بنسبة نجاح 81%.

أما التمريرات الطويلة للفريق العسكري كانت 52 من بينهم 15 بشكل صحيح بنسبة نجاح 29%.

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العرضيات

أرسل الأهلي خلال المباراة 21 عرضية من بينهم 7 مكتملين بنسبة نجاح 33%.

وأكثر من أرسل عرضيات من الأهلي خلال المباراة هو محمود وحيد الذي أرسل 7 عرضيات منهم واحدة فقط مكتملة.

مقابل 18 عرضية لطلائع الجيش من بينهم 4 مكتملين بنسبة 22%.

وفاز لاعبو الأهلي بالكرة 121 مرة خلال المباراة، مقابل 113 مرة لطلائع الجيش.

وخسر لاعبو الأهلي الكرة 45 مرة مقابل 49 مرة للجيش.

أرقام المباراة من موقع korastats.com