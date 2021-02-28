إسلام جمال: استحققنا الفوز على الأهلي.. وهدفهم الثاني "لمسة يد"

الأحد، 28 فبراير 2021 - 23:58

كتب : FilGoal

إسلام جمال

يرى إسلام جمال مدافع طلائع الجيش بأن فريقه استحق الفوز على الأهلي.

الأهلي فاز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

وقال إسلام جمال في تصريحات لقناة صدى البلد: "قدمنا مباراة كبيرة أمام طلائع الجيش، وأرى أننا استحققنا الفوز".

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وأضاف "هدف الأهلي الثاني جاء من خطأ لصالحي، وإذا لم تكن الكرة تستحق مخالفة، فالأكيد إنها لمسة يد".

وأتم "حكم الفيديو لم يعيد الكرة من الزاوية الصحيحة، لو أعادها الحكم بشكل صحيح، لاحتسبت لمسة يد".

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة الـ24 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة الـ12 في المركز الـ15.

في الدوري إسلام جمال طلائع الجيش
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