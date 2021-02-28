مصدر من الإنتاج الحربي لـ في الجول: حمادة صدقي تقدم باستقالته

الأحد، 28 فبراير 2021 - 21:26

كتب : حامد وجدي

حمادة صدقي - الهلال السوداني

كشف مصدر داخل الإنتاج الحربي بأن حمادة صدقي مدرب الفريق، تقدم باستقالته من تدريب الفريق.

وقال مصدر من الإنتاج الحربي لـFilGoal.com: "حمادة صدقي تقدم باستقالته بالفعل من تدريب الفريق اليوم الأحد".

وعلم FilGoal.com بأن أحمد كشري هو الأقرب لخلافة صدقي في تدريب الفريق.

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يذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت لاقتراب حمادة صدقي من العودة لنادي الهلال السوداني.

حمادة صدقي تولى تدريب الإنتاج الحربي في 7 مباريات. فاز في مباراة واحدة وخسر 4 أربع مباريات، وتعادل في مباراتين.

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 5 مارس، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

في الدوري الإنتاج الحربي حمادة صدقي
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