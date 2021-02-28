مصدر من الإنتاج الحربي لـ في الجول: حمادة صدقي تقدم باستقالته

كشف مصدر داخل الإنتاج الحربي بأن حمادة صدقي مدرب الفريق، تقدم باستقالته من تدريب الفريق.

وقال مصدر من الإنتاج الحربي لـFilGoal.com: "حمادة صدقي تقدم باستقالته بالفعل من تدريب الفريق اليوم الأحد".

وعلم FilGoal.com بأن أحمد كشري هو الأقرب لخلافة صدقي في تدريب الفريق.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت لاقتراب حمادة صدقي من العودة لنادي الهلال السوداني.

حمادة صدقي تولى تدريب الإنتاج الحربي في 7 مباريات. فاز في مباراة واحدة وخسر 4 أربع مباريات، وتعادل في مباراتين.

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 5 مارس، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.