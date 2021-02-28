قمصان: نعتذر للجماهير على تراجع أداء الأهلي

عبر سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الفريق على حساب طلائع الجيش. كما اعترف بتراجع مستوى فريقه في الفترة الماضية.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال قمصان عقب المباراة لقناة الأهلي: "نعتذر للجماهير عن تراجع الأداء في الفترة الماضية والجهاز الفني يعترف بالأخطاء ولا نختلق مبررات وهذه هي طبيعة كرة القدم وهدفنا علاج الأخطاء وتطوير مستوى الفريق ولذلك أطالب الجماهير بدعم الفريق واللاعبين مثلما اعتدنا منهم".

وتابع "الفريق خاض اللقاء وسط ضغط شديد واللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا ‏وكانوا بحاجة إلى الفوز لاستعادة الثقة من جديد، ونوجه لهم الشكر على الأداء البدني ‏والفني والتحلي بشخصية الأهلي".

وأضاف "واجهنا فريقا قويا ويلعب بشكل دفاعي جيد، وهو ما احتاج منا إلى جهد كبير، والجهاز ‏الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير الأداء، وكان هناك تعديلات فنية أسفرت عن تحسن ‏الأداء وتسجيل هدف اللقاء الثاني".

وأكمل "أي فريق كبير لا بد أن يكون لديه حارس مميز، ومحمد الشناوي قدم مباراة كبيرة ‏ونحن محظوظون بما يقدمه، كما أن أجايي أدى بشكل جيد".

وأشار قمصان إلى أن جلسة محمود الخطيب رئيس النادي مع الجهاز الفني واللاعبين ‏قبل المباراة كان لها دورا كبيرا في دعم الجميع وإعادة الثقة إلى عناصر الفريق، بعد نتيجة ‏مباراة سيمبا التنزاني والظروف التي أقيمت فيها.‏

وواصل "الأهلي لا يقدم أعذارا لأي نتيجة، والجهاز الفني يعمل على تصحيح الأخطاء ‏وتطوير الأداء وعلاج السلبيات".

وأكد "مباراة فيتا كلوب مهمة للغاية في مشوار الفريق، وكل اللاعبين لديهم إصرار ‏كبير على تحقيق الفوز واستكمال المشوار الإفريقي، وقد سبق للفريق مواجهة ظروف ‏مماثلة ونجح في تخطيها".

واختتم قمصان تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي التي تدعم الفريق، مشيرا إلى أن الجهاز ‏الفني يقدر جيدًا حزنها لغياب التوفيق في بعض الأحيان.