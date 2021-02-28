مؤتمر موسيماني: الشناوي يقدم مستوى مذهل.. وليس شرطا أن تسجل أولا لتفوز

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بمستوى محمد الشناوي حارس مرمى فريقه، بعد الفوز على طلائع الجيش.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المواجهة كانت صعبة وقوية لعبنا ضد خصم قوي جدا وكان يخلق الفرص ولكننا خلقنا الكثير من الفرص واستطعنا تحقيق الفوز في النهاية".

وأضاف "من الصعب أن تعود من خسارة في دوري الأبطال وتلعب في الدوري ومعنويات اللاعبين منخفضة لكنهم استطاعوا تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة وأظهروا شخصية قوية وهذا أهم شيء في المباراة".

وعن تألق الشناوي قال: "عندما تكون المباراة صعبة تحتاج اللاعبين الكبار لمساعدتك على الفوز، الشناوي قدم مستوى مذهل وليس فقط في هذه المباراة ولكن في مباريات سابقة كثيرة وأيضا في كأس العالم للأندية وكلما احتاجه الفريق يؤدي بشكل مميز".

ووصل "أجايي لاعب مميز وشخصيته قوية ونجح في تسجيل هدفين رغم عدم جاهزيته البدنية بشكل جيد".

وشرح "عندما نريد تحقيق الفوز علينا أن نزيد من عدد المهاجمين وليس المدافعين وهذا ما فعلناه عندما خرج حمدي فتحي وعاد أفشة لوسط الملعب وذلك من أجل الهجوم بأكبر عدد من اللاعبين".

واستمر في تصريحاته "في مباراة سيمبا افتقدنا الأجنحة وأمام الجيش عاد لنا طاهر والشحات".

وأوضح "ديانج يشارك في كل المباريات ولكن ليس من البداية سواء في الدوري أو دوري الأبطال ولا أتذكر آخر مباراة لم يشارك فيها، ولكن هل أنت تريد أن يجلس حمدي فتحي أو السولية على مقاعد البدلاء؟ إذا أخبرني بالتشكيل الذي تريده".

وأكد "عدم التسجيل من الكرات الثابتة؟ في الموسم الحالي سجلنا أهدافا من كرات ثابتة أكثر من الموسم الماضي، عليكم مراجعة الأرقام فقط لأننا نتقدم في العمل مع اللاعبين".

وأردف "لم نلعب أمام الجيش بشكل جيد وكان لدينا بعض التحفظ بسبب خوفنا من تلقي خسارة ولكن النتيجة النهائية هي أننا حققنا الفوز".

وأتم تصريحاته "أحيانا ممكن أن تسجل الهدف الأول وفي النهاية تخسر المباراة مثلما حدث مع طلائع الجيش، فليس من الضروري أن تسجل أولا".