المقاولون لـ في الجول: لم يصلنا خطابات بخصوص تحمل الأندية للمسحات.. ولن نوافق

كشف محمد عادل المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، رأي ناديه من أزمة تحمل الأندية تكاليف مسحات كورونا للدوري المصري.

وقال محمد عادل في تصريحات لـFilGoal.com: "لم يصلنا أي خطاب من اتحاد الكرة بخصوص المسحات".

وأتم "لم يتواصل معنا أحد بشكل شفهي حتى. لكن إذا طٌلب مننا تحمل تكاليف المسحات، لن نوافق".

كان مصدر من اتحاد الكرة قد كشف لـFilGoal.com بأنهم لم يرسلوا أصحاب إجراءات المسحات للأندية، وعليهم التكفل بها. (طالع التفاصيل)

وتنص لائحة المسابقات المحلية على إجراء كل ناد لمسحة رسمية قبل أي مباراة بـ 48 ساعة، لخوض اللاعبين ذوي النتائج السلبية المباراة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة مصر للمقاصة يوم 2 مارس، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.