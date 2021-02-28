مباشر في إنجلترا - شيفيلد (0)-(0) ليفربول.. هدف ملغي

الأحد، 28 فبراير 2021 - 21:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ميتييلاند - دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة شيفيلد يونايتد وليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

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ق. 35 طولية من شيفيلك وكاباك يسجلها بالخطأ في مرماه. لكن الحكم يحتسب تسلل.

ق. 32 ترينت أرنولد يراوغ المدافع ويسدد بسراه، لكن الحارس يتصدى لها.

ق. 29 محمد صلاح ينفرد تماما بالمرمى ويسدد لكن الحارس يتصدى لها.

ق. 8 فيرمينو ينفرد تماما بالمرمى ويسدد لكن أرون رامسالدي يتألق ويتصدى لها.

بداية المباراة

في إنجلترا ليفربول شيفيلد
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