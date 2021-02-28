انتهت في إنجلترا - شيفيلد (0)-(2) ليفربول.. عودة الحٌمر للانتصارات

الأحد، 28 فبراير 2021 - 21:00

كتب : FilGoal

كورتيز جونز لاعب ليفربول أمام شيفيلد يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة شيفيلد يونايتد وليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل لا شيء.

ق. 78 أووووه عرضية من روبيرتسون قابلها صلاح بلمسة بجانب المرمى الخالي من حارسه.

ق. 64 جووول ثاني عن طريق روبيرتو فيرمينو بتصويبة ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك.

ق. 57 رأسية من أوليفر مكبورني بجانب القائم.

ق. 49 جوووول أووول لليفربول. عرضية يبعدها الدفاع، ويقابلها جورتيز جونز بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 فينالدوم يسدد والحارس يتصدى وترتد إلى فيرمينو الذي يستلمها ويرسل تمريرة عرضية يبعدها الدفاع رغم أن المرمى أمامه كان خالي للتصويب.

ق. 35 طولية من شيفيلد وكاباك يسجلها بالخطأ في مرماه. لكن الحكم يحتسب تسلل.

ق. 32 ترينت أرنولد يراوغ المدافع ويسدد بسراه، لكن الحارس يتصدى لها.

ق. 29 محمد صلاح ينفرد تماما بالمرمى ويسدد لكن الحارس يتصدى لها.

ق. 8 فيرمينو ينفرد تماما بالمرمى ويسدد لكن أرون رامسالدي يتألق ويتصدى لها.

بداية المباراة

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