فرج عامر: تم إبلاغنا شفهيا بقرار تحمل الأندية للمسحات.. سنفعل مثل الأندية

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن عدم تلقي خطاب رسمي من اتحاد الكرة بشأن تحمل الأندية للمسحات.

وكان مصدر باتحاد الكرة قد كشف لـ FilGoal.com عن عدم إلغاء مسحات فيروس كورونا ولكن أخلى الاتحاد مسؤوليته والأندية عليها تحمل التكاليف. (من هنا)

وقال فرج عامر لـ FilGoal.com: "لم يتم إرسال أي خطاب رسمي حتى الآن بهذا الشأن".

وتابع "تم إبلاغنا بصورة شفهية لكن ننتظر القرار الرسمي قبل اتخاذ القرار".

وكشف "سنرى ماذا ستفعل باقي أندية الدوري وسنفعل مثلهم".

وكان اتحاد الكرة قبل انطلاق الموسم قد اشترط إجراء مسحة طبية قبل أي مباراة في المسابقات المحلية قبل 48 ساعة من إقامتها.

ويحتل سموحة المركز التاسع برصيد 18 نقطة من 13 مباراة في الدوري المصري.