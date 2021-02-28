في الجول يكشف سبب غياب زيزو أمام وادي دجلة

الأحد، 28 فبراير 2021 - 20:18

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو مهع الزمالك أمام الإسماعيلي

غاب أحمد سيد "زيزو" جناح نادي الزمالك عن قائمة الفريق أمام وادي دجلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو يغيب عن قائمة الفريق بسبب معاناته إجهاد في العضلة الخلفية.

الجهاز الفني فضل إراحة زيزو في اللقاء حتى لا تتفاقم إصابته قبل مباراة الترجي. (طالع قائمة الزمالك كاملة)

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الزمالك يواجه وادي دجلة مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

ويلعب الزمالك مع الترجي يوم 6 مارس في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

زيزو شارك هذا الموسم في 14 مباراة. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع ثلاثة آخرين.

في الدوري الزمالك أحمد سيد زيزو
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