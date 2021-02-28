قائمة الزمالك - عودة الونش واستمرار غياب أبو جبل لمواجهة وادي دجلة

عاد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك لقائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد وادي دجلة في الجولة الـ14 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام غدا الإثنين بملعب الأهلي we السلام.

وغاب الونش عن مواجهة تونجيث السنغالي في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

واستمر غياب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق للمباراة الثانية على التوالي. بعد خروجه من قائمة مواجهة تونجيث.

كما عاد محمد أشرف لاعب الوسط لقائمة الزمالك بعدما تعذر سفره إلى السنغال بسبب أزمة في جواز السفر.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – الونش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي.

الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - محمد أشرف - إسلام جابر - إمام عاشور - أشرف بنشرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي - حسام أشرف - أسامة فيصل.

الزمالك يتصدر الدوري المصري برصيد 29 نقطة، ويأتي وادي دجلة في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.