بيل: أقدم كل ما لدي.. وسعيد لمساعدة توتنام

عبر جاريث بيل لاعب توتنام عن سعادته بما يقدمه لفريقه الإنجليزي في الفترة الأخيرة.

وأسهم بيل في 7 أهداف خلال أخر 4 مباريات بعدما سجل 4 أهداف وصنع 3.

وأحرز بيل هدفين في مرمى بيرنلي ليقود توتنام للفوز في المباراة التي لعبت ضمن الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

وقال بيل في تصريحات نقلتها شبكة "beIN Sports" بعد المباراة: "قدمت أداء رائعا خلال المباراة وهذا أمر جيد لي وللفريق".

وشدد "سعيد بمساعدة الفريق".

وتابع "أبذل قصاري جهدي وعلي أن استمر في استعادة مستواي".

وأضاف "هذا ما أريده وأتوقع أن أستمر في مساعدة الفريق في الفترة المقبلة".

وعن الهدف الثاني له الذي جاء من تسديدة قوية، قال: "حين جاءت لي الكرة كنت في الموقع المناسب وحصلت عليها وسددت بقوة".

ويلعب بيل لتوتنام معارا من ريال مدريد في الموسم الحالي.

وشارك بيل في 20 مباراة وسجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 في كل المسابقات هذا الموسم مع توتنام.