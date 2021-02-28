بيل يستعيد نسخته القديمة.. توتنام يسحق بيرنلي

استعاد جاريث بيل نسخته القديمة مع توتنام وقاد الفريق للانتصار على بيرنلي.

وفاز توتنام على بيرنلي بنتيجة 4-0 في المباراة التي أُقيمت على ملعبه ضمن مباريات الجولة 26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

بيل انتفض وسجل هدفين في الدقائق 2 و55 ليفتتح ويختتم أهداف فريقه، وتكفل هاري كين بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 15 وسجل لوكاس مورا الهدف الثالث بالدقيقة 31.

الانتصار رفع رصيد توتنام للنقطة 39 ليحتل المركز الثامن، وتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 28 حيث يحتل المركز الثامن.

وقدم بيل أداءًا شبيها بما كان يقدمه مع توتنام في موسم 2012-2013، حين فاز بأفضل لاعب في إنجلترا قبل انتقاله لريال مدريد.

ويعد الانتصار هو الأول لتوتنام بعدما خسر في أخر مباراتين في الدوري ضد مانشستر سيتي ووست هام.

أرقام

سجل توتنام 39 هدفا في الدوري حتى الآن. 32 هدفا من بينهما كان بإسهام من كين أو هيونيج مين سون سواء بالتسجيل أو بالصناعة.

تقدم توتنام بثلاثية في الشوط الأول على ملعبه، حدث للمرة الثانية على التوالي ضد بيرنلي.

أسهم بيل في 7 أهداف خلال أخر 4 مباريات في كل المسابقات بعدما سجل 4 وصنع 3.

أصبح سون ثالث لاعب يصنع هدفين لبيل في مباراة بالدوري الإنجليزي، بعد رافائيل فان دير فارت ضد بلاكبيرن وأرون لينون ضد كوينز بارك رينجرز.

الانتصار هو الأكبر لتوتنام على ملعبهم منذ ديسمبر 2019، حين انتصر الفريق على بيرنلي أيضا بنتيجة 5-0.

وصف الأهداف

أرسل سون عرضية في الدقيقة الثانية من الجانب الأيسر ليحولها بيل من داخل منطقة الجزاء في مرمى نيك بوب.

بعدها مرر بيل الكرة لكين، الذي توغل من الجانب الأيسر وراوغ وسدد كرة قوية اصطدمت بقدم لاعب بيرنلي وسكنت الشباك.

وسجل مورا الهدف الثالث بعدما تابع كرة طائشة من داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة.

وأنهى بيل مهرجان الأهداف بعدما تلقى تمريرة من سون في الجانب الأيمن، وتسلم الكرة ليدخل للعمق ويسدد كرة مقوصة بقدمه اليسرى.

ويلعب توتنام في المباراة المقبلة ضد فولام فيما يلعب بيرنلي ضد أرسنال.