المصري: لا نستطيع تحمل تكاليف المسحات الطبية.. هل الهدف إشعال أزمة في الدوري؟

انتقد سمير حلبية رئيس المصري قرار اتحاد الكرة المصري بتحمل الأندية لتكاليف المسحات الطبية قبل المباريات.

وكان مصدر باتحاد الكرة قد كشف لـ FilGoal.com عن عدم إلغاء مسحات فيروس كورونا ولكن أخلى الاتحاد مسؤوليته والأندية عليها تحمل التكاليف. (من هنا)

وقال حلبية عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "لا نستطيع تحمل تكاليف المسحات ويجب إعادة النظرفي عمل منظومة كرة القدم".

وتسائل حلبية "ما هو دور اتحاد كرة القدم المصري إذا، في حال لم يساعد الأندية؟".

وشدد رئيس النادي المصري "الأندية في حالة إفلاس فعلي، من أين سأدفع تكاليف المسحات وأنا لا أملك الأموال؟".

وتعجب حلبية "ما هي العقوبات التي سيتم تنفيذها، نحن لا نستطيع دفع المرتبات".

وتابع رئيس المصري "هل الهدف إشعال أزمة في الدوري؟".

واختتم سمير حلبية تصريحاته "لعب الدوري وعمل المسحات قرار دولة وأمن قوي، نحن لسنا في حالة حرب ونراهن على تفهم أحمد مجاهد للأمر".

ويحتل المصري المركز الثالث بترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 13 مباراة وبفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام بيراميدز بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 13 من مسابقة الدوري.