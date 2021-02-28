تشكيل قمة إنجلترا – زياش يقود تشيلسي.. وراشفورد في هجوم مانشستر

أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

ويظهر حكيم زياش في التشكيل الأساسي بعد غيابه في الفترة الماضية.

ويلعب نجولو كانتي مع ماتيو كوفاسيتش في وسط الملعب.

وجاء التشكيل كاملا على النحو التالي:

حارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: سيزار أزبيلكويتا – أندريس كريستينسن – أنطونيو روديجر.

ظهيران: كالوم هودسون أودوي – بن تشيلويل.

الوسط الدفاعي: كوفاسيتش – كانتي.

أمامها: حكيم زياش وميسون ماونت.

الهجوم: أوليفيه جيرو.

فيما يدفه أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بـ برونو فيرنانيش في خط الوسط ماركوس راشفورد في الهجوم.

وجاء تشكيل يونايتد على النحو التالي:

حارس: دافيد دي خيا.

الدفاع: لوك شاو – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – أرون وان بيساكا.

الوسط: فريد – سكوت مكتوميناي – برونو فيرنانديش.

الهجوم: ماركوس راشفورد – دانيال جيميس – ماسون جرينوود.