في إفريقيا – صن داونز يسحق بلوزداد بخماسية

حقق ماميلودي صن دانز فوزا ساحقا على شباب بلوزداد بخماسية.

وفاز صن داونز على شباب بلوزداد بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب "دار السلام" في تنزانيا، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

المباراة أقيمت دار السلام، العاصمة السياسية لـ تنزانيا بسبب رفض السلطات الجزائرية، استقبال المواطنين الجنوب إفريقيين بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.

صن داونز تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق ثيمبا زواني من ركلة جزاء. طولية وصلت إلى بيتر شولي الذي مررها إلى زواني الذي سدد في المرمى، لكن شعيب كداد أخرج الكرة من على خط المرمى بيده.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء، وطرد شعيب كداد، ليكمل الفريق الجزائري المباراة بـ 10 لاعبين، وفي المقابل سجل زواني ركلة الجزاء بنجاح.

شباب بلوزداد أدرك التعادل في الدقيقة الـ44 عن طريق أمير سعيود بعد انطلاقة رائعة وانفراد، ثم سدد الكرة ساقطة من فوق دينيس أونيانجو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني

بيتر شالولي أعاد التقدم لـ صن داونز سريعا في الدقيقة الـ47 من ركنية، حولها برأسية في المرمى.

صن داونز أضاف الثالث في الدقيقة الـ55 من طولية، استلمها زواني وراوغ الحارس، ثم سجل في المرمى هدفا ثالثا.

ليبوهانج مابوي سجل الرابع في الدقيقة الـ75 بتصويبة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

ثم اختتم روميو إيراسموس الأهداف بهدف خامس في الدقيقة الـ89، لينتهي اللقاء بفوز صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد ماميلودي صن داونز للنقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا، فيما تجمد رصيد شباب بلوزداد عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

ويلعب صن داونز مع مازيمبي في كينشاسا بالجولة الثالثة يوم 5 مارس، فيما يلعب شباب بلوزداد مع الهلال في الجزائر.