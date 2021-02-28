رودجرز: بارنز سيخضع للجراحة ويغيب لمدة 6 أسابيع

أعلن نادي ليستر سيتي عن خضوع هارفي بارنز للحراجة بعد إصابته في الركبة خلال مباراة أرسنال وذلك بحسب ما صرح بع برندان رودجرز المدير الفني للفريق.

وخسر ليستر سيتي ضد أرسنال بنتيجة 3-1، في مباراة غادرها بارنز في الدقيقة 51 بسبب الإصابة.

وقال رودجرز لإذاعة "بي بي سي" بعد المباراة: "لقد تحدث مع طبيب الفريق، ستكون ضربة قوية بالنسبة لنا".

وأوضح "سيخضع لعملية جراحية وسيغيب على الأقل لـ6 أسابيع".

وعن الإصابة، شرح "جزء من عظام الركبة تحرك من مكانه".

وكشف "كان لديه بعض الآلام يوم الخميس وحاولنا علاجه".

وأتم "كان عصبيا واليوم زادت الأمور سوءًا، وسنعرف المزيد (من التفاصيل عن الإصابة) يوم الإثنين".

وشارك بارنز في 35 مباراة مع ليستر سيتي في كل المسابقات هذا الموسم وسجل 13 هدفا وصنع 4.