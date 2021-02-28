مدافع سيتي: نملك مجموعة من المقاتلين ونستهدف التتويج بكل البطولات

الأحد، 28 فبراير 2021 - 16:56

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

يستهدف جون ستونز مدافع مانشستر سيتي التتويج بكل البطولات هذا الموسم مستندا على المستوى الرائع الذي يقدمه فريقه حاليا، ووصف فريقه بكتيبة من المقاتلين.

ستونز سجل هدفا في فوز سيتي على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي وهو الانتصار رقم 20 على التوالي للفريق السماوي في كل المسابقات.

وقال ستونز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ندرك أنه يتعين علينا خوض كل مباراة على حدة، ونعلم جودتنا. لقد بدأنا العمل بطريقتنا الخاصة ونواصل القتال".

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وأضاف "كنا نعلم أنه يتعين علينا القتال، لدينا مجموعة من المقاتلين في غرفة الملابس، والجميع يشارك".

وشدد "نلعب في كل مسابقة لمحاولة التتويج بها. هذا هو هدفنا، بهذه العقلية والروح نواصل التقدم".

سيتي يصارع على التتويج بأربع بطولات هذا الموسم، فالفريق يغرد في قمة الدوري الإنجليزي وينتظر مواجهة توتنام في نهائي كأس رابطة المحترفين، وملاقاة إيفرتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

فيما وضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز خارج ملعبه على بروسيا مونشنجلادباخ 2-0 في ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

وأتم ستونز "الموسم لم ينته بعد، لقد مرت أشهر قليلة رائعة ويتبقى عدة أشهر في الموسم".

ويستعد سيتي لملاقاة ولفرهامبتون يوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي.

جون ستونز مانشستر سيتي
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